中国应大力发展绿色债券 可出台激励措施降融资成本--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国中央财经大学气候与能源金融研究中心主任王遥撰文建议，应采取各项政策，大力发展中国绿色债券，建议由监管部门发布绿色债券指引，对绿色债券进行界定和分类，对绿色债券募集资金使用实施特殊管理，鼓励绿色认证，出台激励措施。
上海证券报周三刊登该文称，为进一步降低绿色债券的融资成本，建议对相关机构投资者执行类似购买国债享有的免税政策。对于发行绿色债券的企业，鼓励地方政府安排专项资金给予企业部分或全额贷款贴息，或对绿色债券支持的绿色项目提供担保等增信措施。
“这将在一定程度上降低融资成本，这也意味着更低的项目开发成本，从而可以使融资者和投资者有更多动力将资金用于促进环境保护、低碳发展、可持续发展的项目上。”王遥称。
她同时认为，对投资者来说，绿色债券相比于普通债券具有更加严格的信息披露要求，募集资金的用途也更具透明性，从而投资者能在承担较低风险的同时获得一定收益。
绿色债券因为其募集资金的最终投向是绿色项目而区别于普通债券。中国当前持续进行的国家战略布局、金融改革和市场政策发布，为中国绿色债券市场的发展增加了驱动力。
为激励绿色债券发行，文章提出，可出台一些鼓励措施，如对符合金融机构风险资产比例要求，且拨备计提充足的金融机构，若其发行绿色债券，可对绿色金融债项下发放的贷款适用75%的优惠风险权重和资本监管要求；对投资于绿色债券的银行，允许其持有的绿色债券所对应的风险资产占用比例减半。
近期发布的“十三五”(2016-2020年)规划建议中，“发展绿色金融”是要点之一，为发展绿色债券市场提供了政策预期。而债券市场出台的一系列放宽债券发行条件、鼓励债券市场发展的政策，为激励和扩大绿色债券市场提供了机会。
文章并援引数据称，截至2014年12月，中国债券市场余额为35.9万亿元人民币，2014年的债券发行量高达11.1万亿元。
中国央行行长周小川此前在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》辅导读本上撰文指出，预计从2014年到2020年，债券市场余额占GDP(国内生产总值)比例将提高到100%，而2014年这一比例约为56.43%。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。