中国应大力发展绿色债券 可出台激励措施降融资成本--专家

路透北京11月18日 - 中国中央财经大学气候与能源金融研究中心主任王遥撰文建议，应采取各项政策，大力发展中国绿色债券，建议由监管部门发布绿色债券指引，对绿色债券进行界定和分类，对绿色债券募集资金使用实施特殊管理，鼓励绿色认证，出台激励措施。

上海证券报周三刊登该文称，为进一步降低绿色债券的融资成本，建议对相关机构投资者执行类似购买国债享有的免税政策。对于发行绿色债券的企业，鼓励地方政府安排专项资金给予企业部分或全额贷款贴息，或对绿色债券支持的绿色项目提供担保等增信措施。

“这将在一定程度上降低融资成本，这也意味着更低的项目开发成本，从而可以使融资者和投资者有更多动力将资金用于促进环境保护、低碳发展、可持续发展的项目上。”王遥称。

她同时认为，对投资者来说，绿色债券相比于普通债券具有更加严格的信息披露要求，募集资金的用途也更具透明性，从而投资者能在承担较低风险的同时获得一定收益。

绿色债券因为其募集资金的最终投向是绿色项目而区别于普通债券。中国当前持续进行的国家战略布局、金融改革和市场政策发布，为中国绿色债券市场的发展增加了驱动力。

为激励绿色债券发行，文章提出，可出台一些鼓励措施，如对符合金融机构风险资产比例要求，且拨备计提充足的金融机构，若其发行绿色债券，可对绿色金融债项下发放的贷款适用75%的优惠风险权重和资本监管要求；对投资于绿色债券的银行，允许其持有的绿色债券所对应的风险资产占用比例减半。

近期发布的“十三五”(2016-2020年)规划建议中，“发展绿色金融”是要点之一，为发展绿色债券市场提供了政策预期。而债券市场出台的一系列放宽债券发行条件、鼓励债券市场发展的政策，为激励和扩大绿色债券市场提供了机会。

文章并援引数据称，截至2014年12月，中国债券市场余额为35.9万亿元人民币，2014年的债券发行量高达11.1万亿元。

中国央行行长周小川此前在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》辅导读本上撰文指出，预计从2014年到2020年，债券市场余额占GDP(国内生产总值)比例将提高到100%，而2014年这一比例约为56.43%。（完）