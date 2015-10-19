市场洞察：中国10年期国债收益率上下限探究

路透海10月19日（作者 徐永） - 中国10年期国债近期发行利率时隔近七年后再次跌破3%，二级收益率则在下探3.04%后呈现止步回升势头，即使在三季度GDP增速破7%的情况下，10年国债收益率也没有出现明显下跌行情，目前已经回到3.10%上方。

10年期国债的流动性虽然近年来有所萎缩，但作为一国债券市场无风险资产收益率的标杆，其收益率的定价历来会影响其他债券和大类资产的走势。

而从银行存款、同业负债以及银行理财三大类来源来核算银行综合负债成本的走势来看，其中存款主要参考一年期存款，同业负债主要参考3个月SHIBOR利率，用其规模加权的结果显示，目前银行资金成本已经降到1.7%左右。

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具体而言，自2007年3月以来（早期部分理财规模由于数据不全，为路透估算），10年国债与银行综合负债成本的平均利差在155BP，利差最低值出现在2008年金融危机期间（10月到-12月），为60个bp左右，其次为2012年6月期间，为100个bp，最高值出现在2013年四季度，达到230个bp。

由于2008年四季度发生了连续降息和国债收益率急跌，因此一般不把该期间的利差作为下限的参考。如果以100bp作为最乐观的利差下限，可以看到从2014年11月本轮降息周期开始，银行综合负债成本从2.3%一路下降到了目前的1.7%附近，理论而言，当前10年国债的下限就从一季度的3.3%下降到了2.7%左右。

值得注意的是，从10年国债今年的具体走势来看，2月、5月以及9月共有三次下探3.3%机会，但前两次都在3.35%附近就出现了反弹，只有9月的下探，在汇率企稳等因素的推动下，一举最低走到3.04%附近，随后一级突破了3%,但二级收益率暂时出现了反弹。

这可能与负债成本一般具有刚性有关，降息虽然整体降低了银行的负债成本，但下降具有时滞，这也会影响配置资金对资产收益率的要求。

虽然目前市场10年国债的二级收益率对于破3%还有所犹豫，但以前述综合银行负债成本和利差角度而言，以1.75%的存款利率，4.5%左右的理财收益率，100个BP的利差核算，本轮10年国债的下限可以达到2.7%附近。

事实上，与贷款收益率的比较而言，目前10年国债3.1%的收益率，在考虑免税因素和风险资产占用因素后，可比收益率达到了6.33%,而二季度末一般贷款的加权利率为6.46%。

这显示实际上，若10年国债收益率进一步上升到3.2%或者更高，考虑25%的免税因素和零资本占用（资本收益率以银监会二季度数据核算，贷款占用100%风险资产，国债0占用），10年国债相比贷款已经有优势。

而由于3个月Shibor目前已经下降到3.18%附近，明显低于10国债的可比收益率，资金可能会更加追逐债券而非同业业务，这可能也是今年同业业务大幅萎缩的原因之一。

总体而言，从银行角度以目前存款1.75%，贷款平均6.46%的环境而言，10年国债收益率的区间震荡较有可能在2.7-3.2%之间。

需要指出的是，债券市场的二级收益率受基本面、流动性和宏观政策等多方面的影响，收益率具有较大不确定性，而理论下限的测算，仅是从银行资产负债成本收益核算的角度考虑，即历史角度而言，银行一般在综合负债成本的一定利差下，才会考虑配置10年期国债。

这种下限的考虑，主要考虑的是银行的配置行为，不考虑券商等机构的加杠杆行为，不过由于银行是配置国债的主力，因此这个下限核算也有一定的参考意义。

**国债流动性需提高**

理论角度而言目前2.7%的下限，还没有考虑继续降息降准的宽松政策考虑，由于CPI涨幅1.6%已低于1.75%的水平，继续降息还有空间，如果继续降息降准，10年国债的收益率下限还可能更低。

同样的角度，考察银行的综合负债成本与10年国开债收益率以及7天回购加权利率之间的利差，可以看到，2007年以来，两者的平均利差分别在210bp和97bp。

综合1.7%的综合成本，10年国开的平均下限在3.8%，而7天回购的下限在2.67%,由于资金面的波动性相比更高，剔除掉2013年下半年6月－12月的数据，回购利率的平均利差在75bp，因此平均综合下限在2.45%，而目前7天回购加权利率就维持在2.3-2.4%之间。

综合而言，目前实际资金利率水平，与理论核算的水平相当；10年国开债的收益率低于理论下限20个bp，10年国债则高于理论核算的收益率水平40个BP。

而国开债和国债的不同遭遇，差异主要可能在于流动性溢价因素。从9月份的数据来看，在现券交易占比中，国开债的比重已经从20%左右，提高到了43%，整个政策性银行的占比则达到64%,国债的比重则已不足15%。

国债虽然代表了政府的无风险资产收益率，但由于税收、发行考核等诸多因素，目前流动性并不占优，这可能会最终影响其二级市场的交易和收益率走势，并同步会影响到以其定价的国债期货的发展，需要引起相关层面重视。(完）