《志辉专栏》配置户决定债券收益率的顶 中国长期国债已显价值

（作者袁志辉为路透中文特邀专栏作家、仅代表本人观点）

金融市场是反人性的，股票如此，债券亦如此。这话可以永远说下去。

从近期的市场表现分析，交易户的投资决策依据主要是依赖于极短期的市场情绪，换句话说他们是趋势交易者，喜欢干追涨杀跌的事，尤其在市场由牛转熊或者由熊转牛的拐点处，债券估值很容易被砸出深坑，当然也能吹出泡沫。等待潮水退去，发现自己在裸泳。

但由于债券的价值相对股票更易于判定，且配置户尤其看重价值，因此债券收益率的上行存在理论上的顶，这主要由配置户决定。

商业银行配置户判定债券价值，主要有两个维度：第一，成本覆盖，作为配置资产，债券价值必须能覆盖掉负债成本，且留有必要的利差空间；第二，收益占优，在满足成本覆盖前提下，多种资产将被放在可比的平台上，银行选取相对收益占优的品种。总的来讲就是经营利润最大化，在这个分析框架下，可以评断长期利率债的投资价值。

**从利差看10年期国债价值**

2007-2015年一季度，10年期国债与银行综合负债成本的利差均值为134bp，考虑到目前的负债成本约2.3%，3.6%的10年期国债配置价值已显现。但我们需要将利率市场化的因素进行一定剥离，资产端早已市场化，负债端加速市场化，这种非对称情况下的利率市场化所造成的息差收窄，将导致10年国债与综合负债成本利差略有收窄。根据2011年分界的前后两段数据实证来看，推断经济新常态下，利差合理水平大致在110-120bp附近。

截止2015年一季度，商业银行综合负债成本略高于2.3%，那么10年期国债的合理估值将在3.4%-3.5%。因此，3.6%的长期国债已经能很好的满足成本约束，商业银行配置户应该会认可其投资价值。其实最近一周的一级、二级市场实际成交也比较支持这一论断。

从资产端来看，可以通过剥离税收溢价和资本溢价，将债券、信贷、非标、同业等商业银行主要投资金融资产的利率转换为可比收益，放在同一个平台上，大致估算其性价比。考虑到非标持续被政策压制，目前债券价值最重要也最具参考意义的标杆是信贷。将税收溢价根据20%税率测算，资本溢价由当期的资本回报率、资本充足率要求、风险权重给出，比较溢价调整后的一般贷款和长期国债的相对投资价值。

图1：长期国债与一般信贷的历史比较（季度平均) link.reuters.com/kah84w

2007年以来的长周期历史数据分析显示，溢价调整后一般贷款利率和10年期国债收益率的利差均值大致在25bp附近。目前，根据一季报上市银行资本回报率数据及央行货币政策执行报告，调整后一般贷款利率约3.73%，与10年期国债利差不足15bp，远低于历史均值，体现出长期国债较好的相对投资价值。

当长期国债利率高于调整后一般贷款利率，商业银行有足够动力超配债券，进而将收益率打下去，调整后贷款利率基本上是长期国债估值的超级“天花板”。过去八年多里，长期国债利率接近甚至超过调整后一般贷款利率的案例主要有三段，分别是2007年9—11月、2009年10月、2013年四季度。

2007年9月后，宏观经济加速抬升、股市加速冲顶，债券面临双重挤压，长期国债为代表的无风险资产收益率被迫急速走高，不到3个月里，10年期国债收益率上行幅度超过120bp，虽然信贷利率高达8%，但是刚性作用下利率抬升幅度极为有限，调整后收益率低于4.5%的长期国债30bp左右。

2009年的宏观经济在4万亿刺激下，从金融危机后的濒临崩溃到过热，四季度当月工业增加值同比增速从6%快速回升到接近20%，本来保8%的GDP被逆周期调控到9.2%。同时信贷投放积极，一般贷款利率从2008年初的8%一路降低到5.7%。在宏观经济快速过热、货币政策极度偏向宽信用的作用下，长期国债利率持续上行。

2013年四季度，市场继续在消除钱荒的影响，主要体现为几乎所有金融机构尤其是商业银行的去杠杆行为，同时缓解期限错配程度，这样流动性极好的长期利率债成了最好的工具。至10月份开始，长期国债的收益率超过溢价调整后的一般贷款，5年AA中票为代表的信用债估值甚至在11月直接超过了一般贷款利率，顶峰时利差接近30bp。

可知，即便是历史上少有的三段案例也表明，长期国债估值超过溢价调整后的贷款并非易事，都有其独特的经济、金融背景。而且长期国债估值短期超调后，都迎来了债券市场的一波大牛市，前述三段案例发生后，长期国债分别累计下行约60bp、50bp、120bp。

当前是经济新常态，改革转型的初期，与历史以往完全不同，3.6%的长期国债相对投资价值突出。从逻辑上，还需要解决一个关键性问题，即一般贷款利率的动态变化，理论上长期国债的可比估值中枢应该跟随一般贷款利率做动态调整，否则就是刻舟求剑。那么展望未来，一般贷款利率在中短期是否具备趋势性大幅上行的可能性？我认为概率几乎为零.

**与贷款利率中枢的比较**

去杠杆是新常态下经济工作的长期重点，根据世界范围内经济体去杠杆的经验可知，需要维持适度宽松货币政策，压低社会融资成本，让资产、负债形成良性的循环，通过权益的边际增长来逐步削减杠杆。

可是到今年一季度为止，剔除掉金融业的上市公司加权平均ROIC（投入资本回报率）在5.2%左右，对6.78%的一般贷款利率肯定很恐高，即便考虑包括债券在内的其他债务融资工具，企业加权平均融资成本也超过6%。

总理在今年4月18日考察国开行、工行时，说“贷款利率普遍在6%以上。可多方面调查的数据表明，企业利润目前平均只有5%，扣除财务费用之后不就成负增长的了吗？”因此，一般贷款利率波动中枢具有较大的下行空间，而非向上运动并贬低长期国债的可比价值。

债市运行到这里，还需要最后一个环节，即等待利好驱动交易户转多，由它们来实现债券的资本利得，因为极度看重投资价值的配置户天生没有动力将债券收益率做下去。那么，6月份，交易户是否会转多？概率极大。

对于宏观经济复苏的幻想一直有，但是不断被证伪，甚至有很多分析人士从2014年四季度便看多经济增速，逻辑无非是刺激政策托底、地产复苏之类。从根本上讲。这是无视经济新常态下的改革转型。

政府既没有动力搞逆周期强刺激将经济拉起来，房地产也没有可能恢复昔日的辉煌，而高科技等新兴产业还在培育中，经济顶多是企稳反弹。而且从实体经济密切相关的融资来看，4月社会融资余额增速较3月份继续回落0.5个百分点，到12.4%，融资条件作为领先指标都在回落，又何来经济的复苏？二季度GDP大概率进一步下探到6.9%。

至于供给，必须明白债券历史上，静态的供给和需求从来都无法改变债市的趋势，供给的分析必须上升到大的宏观经济金融层面，孤立的担忧供给无疑是坐井观天。

毕竟3-4月供给问题浮出水面时，极端的空头也无非是将长期国债推到接近3.7%、活跃的长期国开债靠近4.3%。而如今，利率债供给放量是早有的预期，地方债的解决路径也相对清晰，大家所担心的无非是央行、财政部言而无信，一方面无限制发债，一方面货币政策没有配合。问题的本质是什么？经济。中央政府的终极目标是防范债务风险、维持经济在底线之上，为改革转型营造健康稳定的经济金融环境！

目前3.6%的长期国债配置价值挺好，市场极有可能在大家极度恐慌的时候，反人性地走强。债券还没到全面看空的时候，我们需要静心等待，等交易户在6月中上旬逐步转多，届时债市还可以期待，乐观估计长期利率债收益率有30bp左右的下行空间。以此观之，迎接整个债券市场的将是红六月。（完）

（作者就职安信证券固定收益部）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。