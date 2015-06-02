《志辉专栏》配置户决定债券收益率的顶 中国长期国债已显价值

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（作者袁志辉为路透中文特邀专栏作家、仅代表本人观点）
金融市场是反人性的，股票如此，债券亦如此。这话可以永远说下去。
从近期的市场表现分析，交易户的投资决策依据主要是依赖于极短期的市场情绪，换句话说他们是趋势交易者，喜欢干追涨杀跌的事，尤其在市场由牛转熊或者由熊转牛的拐点处，债券估值很容易被砸出深坑，当然也能吹出泡沫。等待潮水退去，发现自己在裸泳。
但由于债券的价值相对股票更易于判定，且配置户尤其看重价值，因此债券收益率的上行存在理论上的顶，这主要由配置户决定。
商业银行配置户判定债券价值，主要有两个维度：第一，成本覆盖，作为配置资产，债券价值必须能覆盖掉负债成本，且留有必要的利差空间；第二，收益占优，在满足成本覆盖前提下，多种资产将被放在可比的平台上，银行选取相对收益占优的品种。总的来讲就是经营利润最大化，在这个分析框架下，可以评断长期利率债的投资价值。
**从利差看10年期国债价值**
2007-2015年一季度，10年期国债与银行综合负债成本的利差均值为134bp，考虑到目前的负债成本约2.3%，3.6%的10年期国债配置价值已显现。但我们需要将利率市场化的因素进行一定剥离，资产端早已市场化，负债端加速市场化，这种非对称情况下的利率市场化所造成的息差收窄，将导致10年国债与综合负债成本利差略有收窄。根据2011年分界的前后两段数据实证来看，推断经济新常态下，利差合理水平大致在110-120bp附近。
截止2015年一季度，商业银行综合负债成本略高于2.3%，那么10年期国债的合理估值将在3.4%-3.5%。因此，3.6%的长期国债已经能很好的满足成本约束，商业银行配置户应该会认可其投资价值。其实最近一周的一级、二级市场实际成交也比较支持这一论断。
从资产端来看，可以通过剥离税收溢价和资本溢价，将债券、信贷、非标、同业等商业银行主要投资金融资产的利率转换为可比收益，放在同一个平台上，大致估算其性价比。考虑到非标持续被政策压制，目前债券价值最重要也最具参考意义的标杆是信贷。将税收溢价根据20%税率测算，资本溢价由当期的资本回报率、资本充足率要求、风险权重给出，比较溢价调整后的一般贷款和长期国债的相对投资价值。
图1：长期国债与一般信贷的历史比较（季度平均) link.reuters.com/kah84w
2007年以来的长周期历史数据分析显示，溢价调整后一般贷款利率和10年期国债收益率的利差均值大致在25bp附近。目前，根据一季报上市银行资本回报率数据及央行货币政策执行报告，调整后一般贷款利率约3.73%，与10年期国债利差不足15bp，远低于历史均值，体现出长期国债较好的相对投资价值。
当长期国债利率高于调整后一般贷款利率，商业银行有足够动力超配债券，进而将收益率打下去，调整后贷款利率基本上是长期国债估值的超级“天花板”。过去八年多里，长期国债利率接近甚至超过调整后一般贷款利率的案例主要有三段，分别是2007年9—11月、2009年10月、2013年四季度。
2007年9月后，宏观经济加速抬升、股市加速冲顶，债券面临双重挤压，长期国债为代表的无风险资产收益率被迫急速走高，不到3个月里，10年期国债收益率上行幅度超过120bp，虽然信贷利率高达8%，但是刚性作用下利率抬升幅度极为有限，调整后收益率低于4.5%的长期国债30bp左右。
2009年的宏观经济在4万亿刺激下，从金融危机后的濒临崩溃到过热，四季度当月工业增加值同比增速从6%快速回升到接近20%，本来保8%的GDP被逆周期调控到9.2%。同时信贷投放积极，一般贷款利率从2008年初的8%一路降低到5.7%。在宏观经济快速过热、货币政策极度偏向宽信用的作用下，长期国债利率持续上行。
2013年四季度，市场继续在消除钱荒的影响，主要体现为几乎所有金融机构尤其是商业银行的去杠杆行为，同时缓解期限错配程度，这样流动性极好的长期利率债成了最好的工具。至10月份开始，长期国债的收益率超过溢价调整后的一般贷款，5年AA中票为代表的信用债估值甚至在11月直接超过了一般贷款利率，顶峰时利差接近30bp。
可知，即便是历史上少有的三段案例也表明，长期国债估值超过溢价调整后的贷款并非易事，都有其独特的经济、金融背景。而且长期国债估值短期超调后，都迎来了债券市场的一波大牛市，前述三段案例发生后，长期国债分别累计下行约60bp、50bp、120bp。
当前是经济新常态，改革转型的初期，与历史以往完全不同，3.6%的长期国债相对投资价值突出。从逻辑上，还需要解决一个关键性问题，即一般贷款利率的动态变化，理论上长期国债的可比估值中枢应该跟随一般贷款利率做动态调整，否则就是刻舟求剑。那么展望未来，一般贷款利率在中短期是否具备趋势性大幅上行的可能性？我认为概率几乎为零.
**与贷款利率中枢的比较**
去杠杆是新常态下经济工作的长期重点，根据世界范围内经济体去杠杆的经验可知，需要维持适度宽松货币政策，压低社会融资成本，让资产、负债形成良性的循环，通过权益的边际增长来逐步削减杠杆。
可是到今年一季度为止，剔除掉金融业的上市公司加权平均ROIC（投入资本回报率）在5.2%左右，对6.78%的一般贷款利率肯定很恐高，即便考虑包括债券在内的其他债务融资工具，企业加权平均融资成本也超过6%。
总理在今年4月18日考察国开行、工行时，说“贷款利率普遍在6%以上。可多方面调查的数据表明，企业利润目前平均只有5%，扣除财务费用之后不就成负增长的了吗？”因此，一般贷款利率波动中枢具有较大的下行空间，而非向上运动并贬低长期国债的可比价值。
债市运行到这里，还需要最后一个环节，即等待利好驱动交易户转多，由它们来实现债券的资本利得，因为极度看重投资价值的配置户天生没有动力将债券收益率做下去。那么，6月份，交易户是否会转多？概率极大。
对于宏观经济复苏的幻想一直有，但是不断被证伪，甚至有很多分析人士从2014年四季度便看多经济增速，逻辑无非是刺激政策托底、地产复苏之类。从根本上讲。这是无视经济新常态下的改革转型。
政府既没有动力搞逆周期强刺激将经济拉起来，房地产也没有可能恢复昔日的辉煌，而高科技等新兴产业还在培育中，经济顶多是企稳反弹。而且从实体经济密切相关的融资来看，4月社会融资余额增速较3月份继续回落0.5个百分点，到12.4%，融资条件作为领先指标都在回落，又何来经济的复苏？二季度GDP大概率进一步下探到6.9%。
至于供给，必须明白债券历史上，静态的供给和需求从来都无法改变债市的趋势，供给的分析必须上升到大的宏观经济金融层面，孤立的担忧供给无疑是坐井观天。
毕竟3-4月供给问题浮出水面时，极端的空头也无非是将长期国债推到接近3.7%、活跃的长期国开债靠近4.3%。而如今，利率债供给放量是早有的预期，地方债的解决路径也相对清晰，大家所担心的无非是央行、财政部言而无信，一方面无限制发债，一方面货币政策没有配合。问题的本质是什么？经济。中央政府的终极目标是防范债务风险、维持经济在底线之上，为改革转型营造健康稳定的经济金融环境！
目前3.6%的长期国债配置价值挺好，市场极有可能在大家极度恐慌的时候，反人性地走强。债券还没到全面看空的时候，我们需要静心等待，等交易户在6月中上旬逐步转多，届时债市还可以期待，乐观估计长期利率债收益率有30bp左右的下行空间。以此观之，迎接整个债券市场的将是红六月。（完）
（作者就职安信证券固定收益部）
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。