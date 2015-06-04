中国银行间债券回购对外开放将加大资金双向流动--国泰君安

路透上海6月4日 - 针对中国银行间债券市场回购交易向境外清算行开放，国泰君安债券研究团队首席分析师徐寒飞认为，此举利于扩大境外机构的债券投资和流动性管理需求，加快人民币国际化进程。

他并指出，允许回购资金调出境外，将加大资金双向流动，提升在岸利率对离岸的基准影响力，缩窄在岸与离岸利差，但未必意味着资金流入。

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

以下为报告全文：

1、为什么放开回购交易？——满足与日俱增的流动性管理需求

回购交易放开，利于扩大境外机构的债券投资和流动性管理需求，加快人民币国际化进程。境外机构可应用正逆回购在银行间市场进行流动性管理，并根据风险偏好、境内外利差和市场机会进行放大套利操作。

随着人民币跨境结算占比提高和离岸人民币规模扩大，境外清算行对人民币债券配置和流动性管理需求愈发强烈，但过去仅放开债券投资使得境外机构缺乏短期利率工具，承担较大的利率波动风险，限制了境外机构的资金流动性和对人民币需求。

随着央行加快开放境外机构债券投资和回购交易，将进一步推动人民币国际化从跨境结算（货币的交易功能）转向境外持有（货币的储值功能）。

2、跨境资金去哪儿？——未必是流入，短端在岸利率低于离岸

允许回购资金调出境外，将加大资金双向流动，提升在岸利率对离岸的基准影响力，缩窄在岸与离岸利差，但未必意味着资金流入。目前境内外无论货币还是债券利率，短端的在岸价格均低于离岸，套利盘交易将引发资金流出。

目前，境内和香港人民币同业拆借利率的利差隔夜、7D(七天)、14D、1M(一个月)、3M分别是-70bp(基点)、2bp、17bp、-27bp和20bp，在岸隔夜利率1.07%大幅低于离岸的1.77%。

债券方面，人民币国债境内外利差（在岸利率-香港离岸）1Y、2Y、3Y、4Y和5Y分别为-120、-64、2bp、9bp和18bp，跨境套利将缩窄两岸利差，银行间短期资金和债券利率均面临大幅上行风险（50-100bp）。

3、离岸人民币资金池规模有多大？境外机构投资者数量知多少？

离岸人民币市场快速扩张，贸易结算和套利套汇交易是连人民币资金池快速增长的主因。2014年跨境人民币交易6.55万亿，同比增42%，进出口两个方向均增长超过40%；人民币境外直投1.05万亿，同比几近翻倍。

此外，通过沪港通、人民币合格境外投资者以及跨国公司的资金流动，也加剧离岸人民币资金池的迅速扩张。全球来看总的离岸人民币存款近2万亿，仅香港市场的人民币存款就达9551亿元，庞大的境外人民币资金池使得对人民币计价的资产和流动性需求与日俱增。

截止2014年末，根据央行统计，共有211家包括境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行、跨境贸易人民币结算行、境外保险机构、RQFII和QFII等在内的境外机构获准进入银行间市场，较2013年末增加73家，同比增幅53%。

截止2015年5月，有236家境外机构入市交易，持有债券5,820亿，占比仅2%，此次正回购杠杆控制在100%以内，对境内利率债边际需求有一定利好，并且对于境外投资者而言，债券市场是最获取人民币资产最便利、流动性最好的方式，预计海外机构对人民币债券的总量需求占比将不断提高。

4、为什么2014下半年起境外机构对人民币债券需求下降？

从2014下半年起外资行和境外机构对人民币债券资产需求偏好下降，外资行连续3个月净减持，境外机构净增持明显减少（从2014上半年月均200-300亿回落至150亿左右），资本与金融项目连续4个季度流出，其中2015年一季度流出规模创历史峰值。

事实上，套利套汇利差和全球资产配置决定境外资金对人民币债券的需求偏好。从2014年下半年以来，随着美国经济持续复苏，联储货币政策回归正常化，海外债券利率持续反弹，而中国央行对汇率波动干预减少，人民币汇率波动增大，贬值预期加大，境内外套利套汇利差急剧缩窄，波动性剧增。

此外，海外风险资产持续大涨，债券利率安全边际不足，短端在岸与离岸人民币利差甚至倒挂，导致对国内债券需求放缓。

5、未来还有哪些政策值得期待？

下半年将加快资本项目的开放，提高人民币的跨境流通、投资和交易。推出深港通、QDII2、允许大陆和香港投资者互投基金；放开离岸市场融资，简化并鼓励国内企业发行离岸人民币债券，鼓励海外政府和企业发行人民币债券。（完）

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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