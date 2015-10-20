今年前两批专项建设债已发行结束 年利率为1.2%--财新

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月20日 - 中国财新网周二引述多位业内人士报导，今年由国家开发银行及农业发展银行发行的专项建设债总额度为3,000亿元人民币，一共三批，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。
报导指出，前两批专项建设债已经结束，目前正在启动第三批项目，各地将于本周内结束申报，项目多为棚改、基础设施，包括发改委鼓励的重大建设项目等；主要为了解决地方融资平台的资本金来源问题。
报导引述一位湖南县级市城投平台董事长称，“这一措施相当于债转股，国开行的专项建设债基金为股东，但不参与决策，我们只支付每年的分红利息1.2%。”
市场人士则对路透表示，专项建设债1.2%的年利率只是项目利率，由于有财政贴息，该债券的投资者即邮储银行的实际收益水平应远高于此利率。
中金固收团队在此前9月金融数据的点评报告中指出，9月企业中长期贷款的改善，主要是受8月份以来专项建设债项目的推动，而明后年的具体发行量主要会考虑经济形势，如果经济差就多发，经济好转就少发，主要是托底目的。
路透7月末援引消息人士称，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，期限有望超过10年，并将分批发行。而为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。
随后媒体报导称，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券利率的90%给予贴息，国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金；首期发行规模可能为3,000亿元。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。