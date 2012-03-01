中国多部门联手力促外贸方式转变

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透北京3月1日电---中国商务部及财政部等多部门周四联合发布通知,要求加快转变外贸发展方式,加强和改进进口工作,完善财政对外贸支持的稳定机制,保持出口退税的连续性和稳定性.
欧债危机拖累中国外需已开始显现,中国1月进出口双双意外负增长,面对今年严峻的外贸情势势将有场硬战要打.
商务部网站刊登的新闻稿称,要发挥关税的宏观调控作用,进一步优化进口关税结构,增强进口对宏观经济平衡和结构调整的作用.利用关税优惠等政策手段,鼓励先进技术、关键设备及零部件、能源和原材料以及与人民群众生活密切相关的生活用品进口.
利用进口信贷、进口担保,为企业扩大进口提供融资便利,拓宽进口渠道,提升大宗商品的国际市场定价权,完善战略资源储备体系.
通知称,要加大对发展中国家市场开拓力度,综合考虑资源储量、人口规模、市场份额、战略地位等因素,选择若干个发展中国家市场进行重点开拓,逐步提高发展中国家在中国外贸中的比重.
同时推动国内技术成熟的行业到境外开展装配生产,带动零部件和中间产品出口,要发展服务贸易,推动文化、技术、软件、中医药、动漫等服务贸易.
政策支持方面,通知要求,建立和完善与贸易发展水平相适应的全方位金融支持体系.鼓励中国商业银行按照风险可控、商业可持续原则,开展进出口信贷业务.支持融资性担保机构扩大中小企业进出口融资担保业务,加大对中小企业进出口信贷的支持力度.
进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性.扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,积极推进贸易收付汇管理制度改革.鼓励外商投资企业将结算中心、成本和利润核算中心设在境内.
通知还指出,完善贸易摩擦应对机制,加强贸易摩擦预警机制建设,完善全口径进出口监测预警体系.强化产业损害预警机制,完善产业安全数据库,运用贸易救济措施,依法维护国内产业安全和企业合法权益.合理利用反垄断手段,消除境外垄断影响,支持企业防范和应对海外反垄断诉讼与调查.
中国1月进、出口双双陷入负增长并创逾两年新低,其中出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 杨淑祯
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美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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