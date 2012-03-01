中国多部门联手力促外贸方式转变

《路透晚报》--2月28日

美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。