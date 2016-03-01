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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 20:33 BJT

2月中国电影票房首次超越美国--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海3月1日 - 新华社报道称，2月中国电影票房首次超越美国，受国产影片《美人鱼》和春节假期提振。

去年中国票房大增至440亿元左右，较2014年增加近50%。

报道援引国家电影资金办指出，2月中国电影票房为68.7亿元，比同期北美票房超出约2.5亿美元。

《美人鱼》以接近32亿元的票房打破中国票房纪录，超越了《捉妖记》和《速度与激情7》。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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