中国广电总局：春节期间电影总票房达30亿元 同比大增67%

路透上海2月15日 - 中国春节长假期间电影票房井喷。中国证券报周一援引国家新闻出版广电总局电影资金办数据显示，2月8日至13日（大年初一至初六），电影总票房达30亿元人民币，同比增长67%，成为史上最强春节档。

报导并引述艺恩的数据显示，截至2月14日15时，春节档全国票房总额达到34.09亿元，同比增长72.17%，再次刷新纪录。

其中，《美人鱼》、《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》累计票房排名前三，票房总额分别达17.05亿元、7.24亿元、7.43亿元。

而光线传媒(300251.SZ)今日公告称，截至2月14日12时，该公司投资的电影《美人鱼》在中国内地市场上映6.5天，票房成绩已超过16亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

此外，2月8日大年初一，全国电影票房达6.6亿元，创历史新高。此前全国电影单日票房纪录为2015年7月18日创造的4.25亿元。（完）