BrandZ中国最具价值百强品牌揭晓

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京12月3日 -周二发布的2014年度BrandZ中国最具价值100强品牌调查结果显示，中国消费者对食品安全及医疗健康的需求正在逐步增加。
相对去年的榜单，今年以伊利(600887.SS)为代表的食品类品牌和以云南白药(000538.SZ)为代表的医疗卫生类品牌的价值获得大幅提升；而受大幅降低“三公”消费和抵除不健康餐饮习惯的影响，以茅台(600519.SS)为代表的酒类品牌价值则出现明显下降。
这显示中国消费者的生活习惯和健康意识正在发生明显改变，对食品安全及医疗健康的需求正在逐步增加。该调查是受WPP委托、由华通明略公司开展。
而今年排名前五的品牌和去年基本保持一致，互联网巨头腾讯(0700.HK)由于其产品微信的持续火爆，由去年的第五名跃居至今年的第三名，品牌价值亦有68%的提升，显示新科技对当今人们生活的影响日益明显。
结果表明，随着中国消费者越来越成熟，他们也更加重视与品牌的关系以及品牌对其生活的影响。其品牌观念正在日益转变，不再仅仅借品牌来显示自己的成就和财富，而是更加重视品牌中包含的有关产品质量、产品设计、产品安全性等重要信息。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 张喜良)
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