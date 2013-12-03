BrandZ中国最具价值百强品牌揭晓

路透北京12月3日 -周二发布的2014年度BrandZ中国最具价值100强品牌调查结果显示，中国消费者对食品安全及医疗健康的需求正在逐步增加。

相对去年的榜单，今年以伊利(600887.SS)为代表的食品类品牌和以云南白药(000538.SZ)为代表的医疗卫生类品牌的价值获得大幅提升；而受大幅降低“三公”消费和抵除不健康餐饮习惯的影响，以茅台(600519.SS)为代表的酒类品牌价值则出现明显下降。

这显示中国消费者的生活习惯和健康意识正在发生明显改变，对食品安全及医疗健康的需求正在逐步增加。该调查是受WPP委托、由华通明略公司开展。

而今年排名前五的品牌和去年基本保持一致，互联网巨头腾讯(0700.HK)由于其产品微信的持续火爆，由去年的第五名跃居至今年的第三名，品牌价值亦有68%的提升，显示新科技对当今人们生活的影响日益明显。

结果表明，随着中国消费者越来越成熟，他们也更加重视与品牌的关系以及品牌对其生活的影响。其品牌观念正在日益转变，不再仅仅借品牌来显示自己的成就和财富，而是更加重视品牌中包含的有关产品质量、产品设计、产品安全性等重要信息。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 张喜良)

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