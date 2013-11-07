中国批准进口巴西玉米 年进口料达千万吨

路透圣保罗11月6日 -巴西政府一位官员周三表示，中国已同意准许进口巴西玉米，为巴西不断上升的玉米产量提供了一个主要市场。巴西产量上升，已令该国玉米过剩。

中国通常从美国进口玉米，但8月允许从阿根廷首次大量进口。巴西一直在努力解决中国对植物检疫的担忧，并证明其作物没有虫害或霉菌的风险。

巴西总统迪尔玛·罗塞夫的总统府民事办公厅主任GleisiHoffmann在Twitter上表示，“今天签署的协议将使巴西玉米出口到中国。”

尽管中国是继美国之后全球第二大玉米生产国，本作物季应生产2.1亿吨玉米，但中国料将扩大玉米进口以满足增长的需求。

据美国农业部数据，2012/13年中国进口了300万吨玉米，2013/14年应升至700万吨。

过去10年来，巴西玉米产量增加60%，2012/13年达到纪录高位8,000万吨，这令该国国内供应远大于需求。

巴西农业部预计，中国最终每年将最多进口1,000万吨巴西玉米。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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