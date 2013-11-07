中国批准进口巴西玉米 年进口料达千万吨

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透圣保罗11月6日 -巴西政府一位官员周三表示，中国已同意准许进口巴西玉米，为巴西不断上升的玉米产量提供了一个主要市场。巴西产量上升，已令该国玉米过剩。
中国通常从美国进口玉米，但8月允许从阿根廷首次大量进口。巴西一直在努力解决中国对植物检疫的担忧，并证明其作物没有虫害或霉菌的风险。
巴西总统迪尔玛·罗塞夫的总统府民事办公厅主任GleisiHoffmann在Twitter上表示，“今天签署的协议将使巴西玉米出口到中国。”
尽管中国是继美国之后全球第二大玉米生产国，本作物季应生产2.1亿吨玉米，但中国料将扩大玉米进口以满足增长的需求。
据美国农业部数据，2012/13年中国进口了300万吨玉米，2013/14年应升至700万吨。
过去10年来，巴西玉米产量增加60%，2012/13年达到纪录高位8,000万吨，这令该国国内供应远大于需求。
巴西农业部预计，中国最终每年将最多进口1,000万吨巴西玉米。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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