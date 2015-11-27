长江三峡集团以约234亿元中标巴西两座水电站30年经营权

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 中国长江三峡集团周四晚间公告，以约234亿元人民币(138亿雷亚尔)，中标巴西两座水电站30年特许经营权。此为该集团最大海外并购项目，预计12月30日完成交割。
是次所涉水电站为巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站，位于巴西圣保罗州和南马托格罗索州之间的界河巴拉那河上，相距约60公里，装机容量分别为155万千瓦和344万千瓦。
三峡集团表示，此次竞拍是落实国家“走出去”战略，建设国际清洁能源集团的重要举措，也是实施跨国经营、打造全球水电引领者的重要步骤。
长江三峡集团为国有独资企业，注册资本金1,495亿元；截至2014年底，集团合并资产总额4,755亿元，营业收入630亿元。该集团旗下拥有中国最大水电上市公司--长江电力(600900.SS)。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)