中国公司开拓巴西市场 加剧对该国谷物的竞争--分析师

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透圣保罗6月16日 - 一位知名行业顾问周四表示，中国大宗商品公司在巴西开辟市场，加剧了对于谷物的竞争，也是近期玉米短缺的原因之一。
“我们已经看到，中西部谷物的竞购进一步升温，中国企业在那里设有仓库，”咨询公司MB Associados的合伙人José Roberto Mendon?a de Barros参加BM&F Bovespa农业展望研讨会发表讲座称，“这可以部分解释目前玉米市场的问题。”
在雷亚尔贬值的促进下，去年巴西玉米大量出口，使得今年本地市场的供应急剧减少。因此，畜禽养殖加工企业不得不进口玉米。
路透近期对船运数据进行分析后发现，去年巴西大豆、玉米和豆粕的出口有45%被亚洲贸易商买走，其中包括中国国营企业中粮集团。
今年4月，巴西谷物公司Fiagril Participa??es SA将控股权卖给了上海鹏欣集团旗下的大康农业(002505.SZ)。
Barros表示，竞争加剧对生产商有利，但肉类加工企业需要进行调整。
“(肉类加工企业)过去习惯于一袋马托格罗索玉米最多卖到一块三明治的价钱，”他说。
他还表示，国内竞争加剧已经影响到邦吉(BG.N)和Archer Daniels Midland(ADM.N)这类老牌国际谷物贸易商。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。