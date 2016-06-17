中国公司开拓巴西市场 加剧对该国谷物的竞争--分析师

路透圣保罗6月16日 - 一位知名行业顾问周四表示，中国大宗商品公司在巴西开辟市场，加剧了对于谷物的竞争，也是近期玉米短缺的原因之一。

“我们已经看到，中西部谷物的竞购进一步升温，中国企业在那里设有仓库，”咨询公司MB Associados的合伙人José Roberto Mendon?a de Barros参加BM&F Bovespa农业展望研讨会发表讲座称，“这可以部分解释目前玉米市场的问题。”

在雷亚尔贬值的促进下，去年巴西玉米大量出口，使得今年本地市场的供应急剧减少。因此，畜禽养殖加工企业不得不进口玉米。

路透近期对船运数据进行分析后发现，去年巴西大豆、玉米和豆粕的出口有45%被亚洲贸易商买走，其中包括中国国营企业中粮集团。

今年4月，巴西谷物公司Fiagril Participa??es SA将控股权卖给了上海鹏欣集团旗下的大康农业(002505.SZ)。

Barros表示，竞争加剧对生产商有利，但肉类加工企业需要进行调整。

“(肉类加工企业)过去习惯于一袋马托格罗索玉米最多卖到一块三明治的价钱，”他说。

他还表示，国内竞争加剧已经影响到邦吉(BG.N)和Archer Daniels Midland(ADM.N)这类老牌国际谷物贸易商。(完)