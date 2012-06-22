中国与巴西签署多项贸易投资协议--巴西财长（更新版）

(新增细节)

* 巴西与中国签署航空、矿业与金融协议

* 协议将令Embraer得以在中国组装飞机

* 中国是巴西最大的单一贸易夥伴

* 两国将设立最高300亿美元的货币互换协议

* 两国的经济增长都在减速

路透里约热内卢6月21日电---巴西和中国周四签署了几项贸易协议,旨在促进两国在未来几十年中的双边投资和贸易.目前两国的经济增长都在急剧失去动能.

全球第二大经济体中国是巴西最大的出口市场.巴西官员称这些协议对该国的经济增长至关重要.

根据巴西总统巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)和中国总理温家宝签署的这些协议,两国关系将上升到"全球战略夥伴"的高度,凸显出其在全球经济中发挥着越来越大的影响.

罗塞夫和温家宝还就一份矿业、工业、航空与基础设施业投资议程达成一致,这应能促进两国间的商业往来.温家宝目前正在巴西参加联合国Rio+20可持续发展峰会.

巴西财长曼特加在该峰会上发言称,这些协议应能帮助巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)在中国进行飞机的制造和销售.这家全球最大的支线飞机制造商多年来一直未获批准在中国生产飞机.

"与中国的关系对我们意义重大,因为中国是我们最重要的贸易夥伴."曼特加称,"尽管经济增长可能放慢,但中国仍是个复有活力的经济体,一个拓展业务的好地方."

两国目前都急於促进本国经济发展.部分由於欧债危机的影响,中国和巴西经济增长已急剧放慢.

在海外流动性减少的情况下,两国周四签署了一项协议,将设立最多600亿雷亚尔(294.6亿美元)的本币互换安排.

"虽然国际信贷依然稀缺,但我们之间的交易将获得足够信贷."曼特加称.

他还指出,互换协议是新兴市场经济体保护自身不受危机冲击的一个办法.他表示,金砖国家要求在国际货币基金组织(IMF)等国际机构中发挥更大的影响,与其在全球经济中不断增长的力量相匹配.

中国在2009年取代美国,成为巴西最大的单一贸易夥伴.但最近的政府数据显示,原材料价格下跌已开始损及贸易流动.(完)

--编译 徐文焰; 审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。