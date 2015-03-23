中石油原副总经理王永春涉嫌受贿被提起公诉--新华

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京3月23日 - 新华社周一报导，中国石油天然气集团公司原副总经理王永春涉嫌受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权一案，已由湖北省襄阳市人民检察院依法提起公诉。
起诉书指控王永春利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人巨额财物；财产、支出明显超过合法收入，差额特别巨大且不能说明来源；滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。
去年6月，中纪委已宣布对王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
新华社另一报导称，四川省文联原主席郭永祥涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案也已由湖北省宜昌市人民检察院提起公诉。他曾任四川省人民政府副省长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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