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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 17:27 BJT

南方电网副总经理祁达才涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

路透北京3月30日 - 中国中央纪委监察部网站周一援引广东省纪委称，中国南方电网有限责任公司董事、副总经理、党组成员祁达才涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。

最高人民法院党组书记、院长周强此前称，要推动违纪案件通报曝光工作常态化、违纪案件警示教育常态化，以零容忍态度惩治司法腐败。（完）

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(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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