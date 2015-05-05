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时事要闻 | 2015年 5月 5日 星期二 18:22 BJT

四川省投资集团原董事长黄顺福被立案侦查

路透北京5月5日 - 新华社周二报导称，四川省达州市人民检察院依法对四川省投资集团原党委书记、董事长黄顺福（正厅级）以涉嫌受贿犯罪立案侦查。案件侦查工作正在进行中。（完）

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