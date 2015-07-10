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时事要闻 | 2015年 7月 10日 星期五 18:38 BJT

中国兰州军区联勤部原政委邓瑞华涉嫌严重违纪被立案调查

路透北京7月10日 - 中国国防部周五称，军委纪委对兰州军区联勤部原政委邓瑞华涉嫌严重违纪问题进行立案调查。

“其涉嫌违法犯罪，已被移送军事检察机关依法处理。”国防部发布声明称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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