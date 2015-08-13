中国一汽集团原董事长徐建一严重违纪违法被开除党籍和公职

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月13日 - 中国中央纪委监察部周四宣布，经查，中国第一汽车集团公司原党委书记、董事长徐建一利用职务便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂，其中受贿问题涉嫌犯罪。依据规定，决定给予徐建一开除党籍和行政开除处分。
中纪委网站新闻稿并称，徐建一为其子在职务晋升方面谋取利益；收受礼金、在购买住房中侵占国家利益、违规领取奖金。将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。（完）
更多细节，请点选 here（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。