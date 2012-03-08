中国拟向金砖国家提供人民币贷款--金融时报

路透伦敦3月7日电---英国金融时报周三报导称,中国计划向其他主要新兴金砖国家(BRIC)提供人民币贷款,以进一步提高人民币的地位.

金融时报援引熟悉谈判的知情人士称,3月29日中国国家开发银行(CDB)在新德里与其他金砖国家(俄罗斯、南非、巴西和印度)的会晤中,将签署谅解备忘录.

金融时报在其网站上发表的一篇文章中称,根据这份协议,在海外主要提供美元贷款的中国国家开发银行亦将提供人民币贷款.其他金砖国家的开发银行也将以各自的本国货币提供贷款.

该报称,该计划旨在促进金砖五国间的贸易,并在国际贸易及跨境贷款活动中推动人民币的使用,不使用美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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