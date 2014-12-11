英国议员呼吁政府正式召见中国驻英大使 中方回应

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透伦敦12月10日 - 一些英国资深议员周三称，中国拒绝他们前往香港是一种侮辱，呼吁英国政府就该问题正式召见中国驻英国大使。
英国称，已经通过一些渠道向中国提出了这个问题。但英国议会下院外委会称，英国政府的反应还不够。
“中国政府拒绝外委会进入香港的决定是对议会下院和整个英国的一种侮辱，”英国外委会主席奥塔威（Richard Ottaway）在声明中称。
“英国政府应该对这种前所未有、过于挑衅的行为作出更强硬的回应，包括传召中国驻英国大使至外交部。”
中国外交部发言人洪磊表示，香港事务纯属中国内政，中方坚决反对任何外国、机构或个人以任何方式插手干预。
“英国个别议员应停止无意义的炒作，”洪磊对记者说道。
据周三的一篇报导，英国外委会还呼吁政府向欧盟其他成员国提出该问题，并向北京当局和香港政府官员提出正式书面抗议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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