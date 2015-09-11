中证金持有的国元证券股份一天内下降逾2700万股

路透上海9月11日 - 中国中型券商--国元证券(000728.SZ)周五公告显示，中国证券金融股份有限公司直接持有公司的股份在一个交易日内下降了逾2,700万股。公告并未透露中证金是减持还是将部分持股转至其他帐号。

中证金是本次中国“国家队”救市的主力军。证监会此前多次表示，今后若干年中证金稳定市场的功能不会变。

公告显示，上周三（2日）中证金持股为8,604.478万股，持股比例为4.38%，至本周一其持股降至5,872.778万，持股比例降至2.99%。另外，中央汇金投资公司持有国元证券3,562.19万股，占1.81%股份。

上周四和上周五是公众假期，中国股市休市，至本周一恢复交易。

此次，伊利股份(600887.SS)7月中旬公告曾显示，中证金持有公司的股份出现下降。之后国内媒体报导称，中证金相关负责人已否认减持伊利。

该负责人当时表示，近期证金公司在二级市场买入股票的应急操作过程中，有部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的5%，公司已及时将超比例股票划转至基金管理公司‘特定多个客户资产管理计划’账户（即俗称的‘一对多’账户）中管理，并未卖出任何上市公司股票。

国元证券周四收在17.19元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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