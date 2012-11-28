券商创新明年或有新举措--协会

路透北京11月28日电---中国证券公司的业务创新已经驶入快车道.中国证券业协会会长陈共炎日前表示,今年5月举行的证券公司创新发展研讨会提出的证券行业创新11项措施在今年年底前必须完成,最近制度建设还会加速;明年证券公司创新发展可能会有新举措、新安排.

中国证券报周三报导引述陈共炎的话称,目前,有关取消证券公司IPO(首次公开发行)审核监管标准方案已形成,证监会机构部正抓紧制定支持证券公司分支机构创新相关措施.证券业协会也形成证券公司客户账户开户指引等.

针对建立证券公司柜台市场,支持证券公司开展销售交易业务方面,他表示,证监会机构部正在起草销售交易管理办法.协会提出发展柜台市场建议,并且对九家证券公司柜台市场方案进行专业评价,相关工作会很快启动.

陈共炎并指出,证券公司理念创新是行业创新发展内在动力,少数证券公司至今还没有形成成熟的发展思路,仍寄希望于监管部门对传统业务的行政保护,这样的公司在这轮创新发展过程中有可能会被淘汰.

"行政保护的过程快要结束,发展理念变化会导致证券公司差异化发展,加速行业优胜劣汰.有句俗话叫'思路决定出路',如果没有思路,那麽在这一轮创新发展过程中有可能会被淘汰."他说.

今年5月初,召开的券商创新大会像是券商行业行动的"发令枪".明确了证券公司创新的方向、相关创新领域的基本制度、创新的原则和风险控制等关键要素,被视做是对券商经营模式全面改革的开始.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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