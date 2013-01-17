去年中国114家券商净利下滑16%--行业协会

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海1月17日 - 中国证券业协会最新数据显示,证券公司未经审计财务报表显示,2012年114家证券公司全年实现营业收入1,294.71亿元人民币,同比下降4.8%,实现净利润329.30亿元,下滑16.4%.
刊登在协会网站上的数据显示,99家公司实现盈利,占证券公司总数的86.84%;主营业务收入包括了代理买卖证券业务净收入504.07亿元、证券投资收益(含公允价值变动)290.17亿元、证券承销与保荐业务净收入177.44亿元、及融资融券业务利息净收入52.60亿元等.
截至去年底,114家证券公司总资产为1.72万亿元,较2011年底增9.6%;净资产为6,943.46亿元,净资本为4,970.99亿元,客户交易结算资金余额6,002.71亿元,托管证券市值13.76万亿元,受托管理资金本金总额1.89万亿元.(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。