中国券商有望发行类结构性产品

* 券商将获准发行收益凭证，类似结构性产品

* 若敞口管理得当，风险应可控

* 除公司债及次级债外，券商亦可在境外发债

路透上海3月4日 - 中国证监会日前发布征求意见稿称，在现有的公司债和次级债等融资方式基础上，拟允许证券公司发行收益凭证。业内人士称，该凭证与金融市场中现有的结构性产品类似，若敞口控制或对冲操作得当，风险应可控。

刊登在证监会网站的《证券公司债务融资工具管理暂行规定(征求意见稿)》称，收益凭证是指证券公司依照本办法发行，约定本金和收益的偿付与特定标的相关联的有价证券。特定标的包括但不限于货币利率，基础商品、证券的价格，或者指数。

对于证监会是次通知所称的收益凭证性质，上海一大型券商交易员认为，“基本上就是(结构性产品)，相当于银行的结构化理财产品。”

结构性产品多被定义为固定收益产品的一个特殊种类。它将固定收益产品(通常是定息债券)与金融衍生品交易(如远期、期权、掉期等)合二为一，增强产品收益或将投资者对未来市场走势的预期产品化。在结构性产品中，金融衍生品交易将产品的还本金额和付息金额与某一特定资产的价格波动联系在一起。

平安证券固定收益部执行副总经理石磊表示，上述产品应该是与以证券公司为发行主体的债务融资工具相连接的结构性产品。比如说，连接标的可以是黄金价格等。一般来说，发行机构会采用一定方法对冲，以降低风险。

一外资银行研究员并指出，此类收益凭证在风险控制上应该可控，“基本上金融公司能卖的东西，都有对冲方法，...如果(风险)不可控，内部就不会让卖。”

不过该研究员强调说，不排除有具体交易者会保留敞口的可能。这种情况下，若关联资产价格波动较大，则风险亦较大。“如果波动很大，对冲可能需要做得更多。因为结构性产品有时不是一对一地跟市场走。”他称。

征求意见稿并指出，证券公司可以在境外发行债务融资工具，发行完毕后五个工作日内报证券业协会备案管理。

收益凭证可以公开发行，也可以非公开发行，还可以向单一客户定向发行；证券公司可以根据自身和客户的需求，自行约定收益凭证的期限；收益凭证可以在证券交易所、证券公司柜台市场、机构间报价与转让系统以及中国证监会认可的其他场所发行、转让。

证券公司公开发行收益凭证的，应当经证监会批准，证监会自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定；非公开发行债务融资工具的，应当在发行完毕后5个工作日内报证券业协会备案；证券公司非公开发行收益凭证，只能面向合格投资者进行，合格投资者数量不得超过200人。

暂行规定还明确，基金公司、期货公司、证券金融公司和证监会负责监管的其他公司，及商业银行、保险公司、信托公司等其他金融机构在证券交易所、证券公司柜台、机构间报价与转让系统以及证监会认可的其他场所发行、转让债务融资工具的，参照适用本办法。

该负责人表示，下一步，证监会将根据社会各方面意见，对《暂行规定》作进一步修改完善后，及时公布实施。(完)

(发稿 李宏薇/曹巍浩/丁淑琴; 审校 曾祥进)

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