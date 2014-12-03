国泰君安领跑券商破冰外汇市场 金融市场改革再进一步

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月3日 - 中国金融市场改革再下一城。两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。
消息人士并称，国泰君安获批开展即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务。同时，基金、保险和信托等领域预计也将很快有公司获批参与外汇市场。
“国君向前一小步，中国金融市场进步一大步。” 一位资深市场人士对此评论。
市场人士指出，此前外汇业务一直是银行一统天下，缺失外汇业务牌照，证券公司就难以在人民币国际化、资本巿场加速开放的环境下为客户提供跨境的金融服务。
“开闸了，券商终于能做了。国泰君安准备好长时间了，人都挖好了。”上述消息人士对路透称。
而一中资大行交易员指出，对于非银机构而言，起步阶段系统搭建和资金清算两大问题可能较为棘手，运转起来以后主要靠价格优势吸引客户。
路透暂未获得外管局的回复。国泰君安相关人士则不予置评。
中国的外汇市场也需要更多的非银行金融机构参与外汇交易，使人民币汇率交易更具活跃度。市场人士认为，此举有利于丰富市场交易主体和客户背景，改变当前人民币外汇市场相对单一的供求结构和交易风格，进而改善外汇市场流动性状况。
10月时路透曾报导，外管局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。
根据中国货币网披露的数据，中国银行间外汇市场目前共有人民币外汇即期会员442家，主要包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、企业财务公司等。（完）
(发稿 李然; 审校 毕晓雯/林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。