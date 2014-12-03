国泰君安领跑券商破冰外汇市场 金融市场改革再进一步

路透北京12月3日 - 中国金融市场改革再下一城。两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。

消息人士并称，国泰君安获批开展即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务。同时，基金、保险和信托等领域预计也将很快有公司获批参与外汇市场。

“国君向前一小步，中国金融市场进步一大步。” 一位资深市场人士对此评论。

市场人士指出，此前外汇业务一直是银行一统天下，缺失外汇业务牌照，证券公司就难以在人民币国际化、资本巿场加速开放的环境下为客户提供跨境的金融服务。

“开闸了，券商终于能做了。国泰君安准备好长时间了，人都挖好了。”上述消息人士对路透称。

而一中资大行交易员指出，对于非银机构而言，起步阶段系统搭建和资金清算两大问题可能较为棘手，运转起来以后主要靠价格优势吸引客户。

路透暂未获得外管局的回复。国泰君安相关人士则不予置评。

中国的外汇市场也需要更多的非银行金融机构参与外汇交易，使人民币汇率交易更具活跃度。市场人士认为，此举有利于丰富市场交易主体和客户背景，改变当前人民币外汇市场相对单一的供求结构和交易风格，进而改善外汇市场流动性状况。

10月时路透曾报导，外管局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

根据中国货币网披露的数据，中国银行间外汇市场目前共有人民币外汇即期会员442家，主要包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、企业财务公司等。（完）

(发稿 李然; 审校 毕晓雯/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。