中国券商短期债由试点扩至全部 并获准开展两融收益权资产证券化

路透上海7月10日 - 上海和深圳证券交易所周五同时公告，证监会决定将证券公司短期公司债发行试点范围，从20家公司扩大到所有券商，同时允许期开展融资融券收益权资产证券化业务，进一步拓宽融资渠道。

中国证监会于2014年10月启动券商短期公司债试点，实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。

截至目前，累计有13家证券公司(含证金公司)在上交所申报发行短期公司债券，备案金额1,464亿元人民币；其中27只完成发行，金额合计914亿元，加权平均利率5.35%。

截至6月末，在深交所取得无异议函或备案通知书的短债发行人为九家，共完成发行35只，金额总计1,028.7亿元。

上交所新闻稿称，总体上，券商两融业务风险控制措施较为完善，属于优质资产。两融资产证券化将两融业务中产生的融出资金债权进行资产证券化，可以盘活存量资产，为其提供合规和低成本融资渠道，促进两融业务良性循环。

在上周末证监会确定以中国证券金融公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周四当日净减少180.2亿元，余额约1.44万亿元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)

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