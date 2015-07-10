中国券商短期债由试点扩至全部 并获准开展两融收益权资产证券化

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月10日 - 上海和深圳证券交易所周五同时公告，证监会决定将证券公司短期公司债发行试点范围，从20家公司扩大到所有券商，同时允许期开展融资融券收益权资产证券化业务，进一步拓宽融资渠道。
中国证监会于2014年10月启动券商短期公司债试点，实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。
截至目前，累计有13家证券公司(含证金公司)在上交所申报发行短期公司债券，备案金额1,464亿元人民币；其中27只完成发行，金额合计914亿元，加权平均利率5.35%。
截至6月末，在深交所取得无异议函或备案通知书的短债发行人为九家，共完成发行35只，金额总计1,028.7亿元。
上交所新闻稿称，总体上，券商两融业务风险控制措施较为完善，属于优质资产。两融资产证券化将两融业务中产生的融出资金债权进行资产证券化，可以盘活存量资产，为其提供合规和低成本融资渠道，促进两融业务良性循环。
在上周末证监会确定以中国证券金融公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周四当日净减少180.2亿元，余额约1.44万亿元。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)
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