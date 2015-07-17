焦点：中国券商盈利势头或已触顶 下半年业绩增长存在极大不确定性

2010年3月30日在北京拍到的一家中信证券营业机构。 REUTERS/Christina Hu

作者 张晓翀

路透北京7月17日 - 得益于过去两年间火爆的A股市场，今年上半年中国券商股业绩和估值水平飙升，但近期股市跌宕起伏的走势虽难改券商整体的乐观前景，但其良好的盈利势头可能已经触顶。

对于与资本市场景气度高度相关的证券行业而言，牛市行情的延续和政策红利的释放，成为判断其业绩是否存在超预期表现的重要依据。依据当前市场变化，下半年券商的业绩增长将存在极大不确定性。若A股出现反转下跌，券商盈利能力可能会更脆弱。

“由于近期股市急跌，预计降杠杆将持续进行，且IPO发行节奏有所放缓，下半年券商业绩增长存在不确定性。”平安证券最新研究报告称，但预计券商全年业绩大概率仍能保持较大幅度的同比增长。

机构投资者在二级市场的操作似乎也印证了对券商股的担忧。香港交易及结算所(0388.HK)周三披露信息显示，中国人寿保险集团于7月10日减持了3,000万股中信证券(600030.SS)(6030.HK)A股。

据中国证券业协会近期公布的数据显示，125家证券公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币，净利润1,531.96亿元。其中代理买卖证券业务净收入1,584.35亿元、证券投资收益(含公允价值变动)920.63亿元、利息净收入366.40亿元。

分析人士指出，目前券商收入的主要来源依然为经纪业务、投行业务和自营业务，而券商过去三年增长最快的两融业务也逐渐开始占据收入的一大部分。

上半年A股市场换手率与散户参与率已处于历史峰值，近期股市下调，成交量环比增速已有下降；而此前推出的多项政策将推动下半年券商佣金率竞争加剧，预计占据券商收入最大份额的经纪业务收入下半年增速将下降。

同时，暂缓的IPO发行将对投行业务造成一定影响。在此前已获IPO批文的28家公司暂缓后续发行工作后，考虑到市场连锁反应，再融资、新三板、场外市场等业务或也将受到一定影响。

证监会新闻发言人邓舸近日表示，28家拟上市公司暂缓发行后，近期将没有新股发行。下一步新股发行审核工作不会停止，但将大幅减少新股发行家数和发行融资数额。

此外值得注意的是，担纲前期救市大任的券商虽然在维护市场稳定的过程中扮演了重要角色，但其出资救市对券商本身资本金和自营业务收益率的影响不容小觑。

中国21家证券公司此前联合发布公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。

分析师预计，虽然券商上半年业绩大增，但2014年底券商股的上涨已经提前反映了这部分业绩，市场需关注下半年以及明年券商是否存在超预期的业绩表现以及券商在收入与成本结构方面的调整。

**降杠杆将持续**

虽然最近股市的急跌与降杠杆关系密切，但可以预见的是，为了令市场回归稳定，下半年管理层降杠杆的行动将继续进行，并将引发券商两融规模下降，此后两融规模增长将与股市行情强相关，因此资本中介业务收入预期或有所下降。

“在这轮行情过后，去杠杆的监管还是会很严的。”申万策略分析师王胜表示。

海通证券最新报告称，从应对2013年下半年债市“钱荒”来看，政府对导致金融风险的高杠杆态度坚决，相信本轮政府救市的重要目标之一就是降低股市的高杠杆。

近日证监会发布公告指出，一段时期以来，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户等，严重扰乱了股票市场秩序，这些违法现象危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

中国证监会稍早已赴恒生电子(600570.SS)核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的有关规定。恒生电子周四公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。

但对场外配资的清理反过来或许有利于券商两融业务的长远健康发展。

“中长期来看，对券商两融还是有利好的。”华泰证券金融行业分析师罗毅表示，现在监管层清查的主要是非法配资，之后投资者融资将更多转向券商两融。

长江证券报告亦指出，两融业务相比场外配资具有低杠杆、资金便宜等优势，预计短期下降后会再度回升，近两年还将延续高增长趋势，按照美国市场水平和目前国内券商资本规模测算，空间在4万亿元左右。

据中国证券金融股份公司数据，6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，而后经历半个多月的调整，沪综指的最大累积跌幅达35%，融资融券余额则减少了近36%。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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