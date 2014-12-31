版本:
中国
中国财经 | 2014年 12月 31日 星期三 09:43 BJT

西南证券大股东终止出让6.8亿股权 股价大涨令价格难谈拢

路透上海12月31日 - 中国西南证券股份有限公司(600369.SS)周三公告称，接获其最大股东重庆渝富资产经营公司通知，因其与潜在受让方在出让价格上未达成一致，渝富公司决定终止以公开征集方式转让西南证券6.8亿股股份。

11月初，渝富宣布公开转让西南证券6.8亿股股份，要求受让者独立受让这些股份，转让价格为西南证券9月29日临时停牌前30日每日加权平均价格算术平均值为基础确定，业内估计在10元左右。12月2日，共有四位意向受让方提供意向书。

不过最近一个多月，国内券商股整体大涨，涨幅普遍在一倍以上，西南证券周二收在21.08元，亦较当初预期转让价涨了一倍多。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐