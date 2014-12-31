西南证券大股东终止出让6.8亿股权 股价大涨令价格难谈拢

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海12月31日 - 中国西南证券股份有限公司(600369.SS)周三公告称，接获其最大股东重庆渝富资产经营公司通知，因其与潜在受让方在出让价格上未达成一致，渝富公司决定终止以公开征集方式转让西南证券6.8亿股股份。
11月初，渝富宣布公开转让西南证券6.8亿股股份，要求受让者独立受让这些股份，转让价格为西南证券9月29日临时停牌前30日每日加权平均价格算术平均值为基础确定，业内估计在10元左右。12月2日，共有四位意向受让方提供意向书。
不过最近一个多月，国内券商股整体大涨，涨幅普遍在一倍以上，西南证券周二收在21.08元，亦较当初预期转让价涨了一倍多。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。