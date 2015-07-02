中资企业承建的巴哈马度假村项目陷僵局

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴哈马拿骚/北京6月30日（记者 Tim McLaughlin/Matthew Miller） - 中国在西半球扩大影响力的努力在巴哈马遇挫，缘于一个规模35亿美元、未完工的度假村和赌场项目。

位于巴哈马首都拿骚的巴哈·玛（Baha Mar）度假村项目因施工延误、资金纠纷、检查工作滞后以及施工缺陷等问题，导致项目各方近月来互相指责和争论。

巴哈·玛度假村位于距拿骚市中心不远的凯布尔海滩（Cable Beach），规划有2,323间客房。该度假村的开发商巴哈·玛公司（Baha Mar）周一在美国特拉华州一个法院申请破产保护，称项目承建方中国建筑 已停止“一切实质工作”。

围绕巴哈·玛度假村的混乱和纷争甚至影响到巴哈马脆弱的经济，惹恼潜在游客，很多工人无事可做。巴哈马失业率非常高，且政府收入增长迟滞。

中国向该项目提供了24.5亿美元的优惠贷款，中国建筑作为承建商。该项目失败，或表明中国寻求与拉美国家深化关系的努力面临障碍。

卡内基-清华全球政策中心的中国-拉美关系专家陈懋修（Matt Ferchen）表示，对于加勒比海国家和中美洲而言，这是次教训，不能想当然地以为中国政府支持下投资的旅游或其他项目就一定运营良好或高效。

该度假村项目包括一个拉斯维加斯式的赌场、以及君悦（Grand Hyatt）和瑰丽（Rosewood）等豪华品牌酒店，从外部看接近完工，至少一些房间已就绪。18洞的杰克·尼克劳斯高尔夫球场已建好，但景观美化、停车场和网球场仍未完工。

巴哈·玛度假村原计划去年12月开业，但未实现；今年3月底开业的计划也未实现。巴哈·玛公司向法院提交的文件中称，第二次推迟开业对该公司是“毁灭性的”，该公司为迎接开业，已聘用了超过2,000名酒店和赌场工作人员。

路透采访了超过20名与该项目有关的承包商、检查人员、巴哈马政府官员和公司高管等，从中了解到该度假村建设和规划上的缺陷。

现场检查人员匿名表示，施工进度落后，中国建筑在完成项目不同阶段后，急于安排检查。中国建筑未回复路透要求其置评的请求。

巴哈马工程和城市发展部常务秘书希格斯（Colin Higgs）称，今年早些时候，该度假村内部水系统测试时有水管爆裂。检查人员和承包商称，水管爆裂导致度假村一个已装修完毕的餐厅被淹。希格斯还表示，对数英里长电线的检查尚未完成。

伊兹米尔利安（Sarkis Izmirlian）是巴哈·玛公司的董事长，公司已向该项目投资了8.5亿美元。他周一发布声明，指责中国建筑的全资子公司中建美国“错过了施工最后期限”。他拒绝了记者数次提出的采访请求。

“度假村无法开业，没有足够的收入来源维持现有的业务。”伊兹米尔利安在声明中称。

破产文件显示，巴哈·玛公司过去两个月曾三次派团前往北京。

破产文件显示，中建美国称巴哈·玛公司拖欠1.4亿美元款项，巴哈·玛公司对此有异议。文件称中国进出口银行拒绝发放计划对该项目提供的24.5亿美元贷款中的约1.12亿美元资金。

巴哈马人口约35.3万人，经济严重依赖旅游业。巴哈·玛度假村若全面投入运营，预计可创造5,000个新的就业岗位。开发商在破产文件中指出，该度假村按规划每年支付的工资将达1.3亿美元，相当于巴哈马国内生产总值（GDP）的12%。

“这绝对是场灾难，”当地承包商之一Caribbean Landscape总裁梅尔斯（Robert Myers）说，“我们迫切需要这个项目成功，成为我国经济的一部分。”包括其在内的许多当地承包商仍在等待工程款项。

伊兹米尔利安原本预计该度假村将可令凯布尔海滩重现盛景。

早在2008年，该项目就曾陷入窘境。当时正值全球严重金融危机，哈拉斯娱乐（Harrah’s Entertainment）和喜达屋（Starwood Hotels & Resorts） 退出该项目。后来，中国进出口银行力挽狂澜，在2010年同意未该项目提供24.5亿美元融资。该度假村原计划在44个月内完工，规划开业时间为2014年11月。

破产文件称，中方同意从拉斯维加斯聘用二十几名高层人员，但实际引进的专家不足12人；巴哈马政府发放允许中建美国引进中国工人的5,000份许可，但引进的中国工人数量未达到这样的规模。

破产文件称，巴哈·玛公司与中国建筑之间的协议屡屡失败。相关磋商一直拖到去年底，1月在北京结束，巴哈马总理克里斯蒂、中国进出口银行和中建美国出席了1月的会议。

中国进出口银行的发言人拒绝发表评论。中国建筑拒绝了记者多次提出的采访请求。（完）