中集集团B转H方案获香港联交所批准

路透上海11月29日电---中国首个尝试B股转H股的中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ周四公告称,香港联交所已批准公司B股转换上市地并在联交所主板上市的方案,今天将是公司B股最後交易日.

公告显示,公司已向深圳证交所申请B股自周五起停牌,此後B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易.在现金选择权实施後,公司将申请摘除B股,并以H股在港上市.

中集集团此次转板涉及14.30亿B股,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元,略高於目前市价,周三中集B股收报9.72港元.

中集B股交易一直处於极度不活跃状态,公司认为,通过实施本方案後实现在香港上市流通,有利於提升公司的知名度,推进公司的国际化进程,同时境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利於公司参与境外资本运作.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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