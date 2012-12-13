中集集团称约1.37亿B股不转换为H股

* 约9.6%B股股东选择现金,不转为H股

* B股将于周五起摘牌

* 消息人士指B股主要股东选择转为H股

记者 雷美珍

路透香港12月13日电---中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ周四称,共有约1.37亿股B股不转换为H股,因其股东选择现金,比例相当于B股股本的9.6%;其B股股份将于周五(14日)起摘牌.

这将是中国首家B股转H股的公司.中集在深圳证券交易所发表的声明并称,将于取得香港联交所正式批准上市函后,以H股形式在主板挂牌上市.

中集此次转板涉及14.30亿股股份,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元.

据熟知情况的消息人士对路透称,除了招商局国际(0144.HK)和中远之外,中集其他主要的B股股东,包括邓普顿的基金在内,都选择转换至H股.

"少数B股股东选择现金,部分原因是有些(国内)散户不熟悉H股市场."该名消息人士并称,亦有些B股股东因此前国内股市低迷而早已决定套现离场.

中集H股预计最快于下周三(19日)以介绍形式在联交所主板上市,首日挂牌股价倾向参考市场一贯做法,就是以B股最后交易价格为基准.中集B股于11月29日的收市价为9.7港元.

中集的总股本为26.62亿股,B占比54%,A股占比46%.

中集为全球主要的集装箱制造商,亦从事液化天然气设备、房地产、轨道交通等业务.该公司总裁麦伯良此前在香港对记者表示,集团没有任何融资需要,此次转板主要为解决B股续存问题,公司亦无意将现有香港上市子公司中集安瑞科(3899.HK)私有化.

中集此前在深交所的声明称,其在深圳前海拥有52.42万平方米土地,未来是否由工业转作商业用地具有不确定性,有待政府有关前海规划的最终确定.

中国国务院此前批复关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,支持前海实行"比经济特区更加特殊"的先行先试政策,包括支持前海在金融改革创新方面先行先试,建设中国金融业对外开放试验示范窗口等.

中国新任中共中央总书记习近平最近在广东展开"南巡之旅",考察地点包括前海深港现代服务合作区.

香港时间13:42时,中集A股跌2.76%,报10.55元人民币.(完)

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--审校 林高丽

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