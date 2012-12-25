多家公司签B股转H股协议 未来相关管制有望放松--报载

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海12月25日 - 在中国中集集团(000039.SZ)成功首试B股转H股示范效应下,越来越多的上市公司将目光转向同样渠道.上海证券报周二报导,目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,启动B转H程序,相关审批也已在进行.
报导并援引国泰君安国际总裁阎峰称,监管层还已在研究未来放松B转H股上市和交易方式等的可能性.
他表示,继中集集团后,目前第二批B股转H股的相关审批已经在进行中,该公司手头亦有多个项目在同时推进.并且这些B股公司不仅限于在深交所上市企业,也包括上交所上市公司.
阎峰并称,不仅国泰君安,其余中资券商的B转H业务也已经启动,该渠道有望成为解决B股问题的最主要路径.
国泰君安是中集集团B转H股的保荐人和财务顾问.
报导还引述市场传闻称,目前已有两大B股公司争做B转H第二单,分别为万科B200002.SZ及南玻B(200012.SZ).
报导指出,由于是第一单,中集集团B转H方案,无论是上市方式还是交易机制,均偏保守,未来有关管制有望获放松.
阎峰透露,监管层已在研究考虑允许上市公司在B转H的过程中,按自身需要在H股市场发行新股集资;同时也在探讨是否能调整有关法规,让原B股股东能够自由买卖由B股转为H股的股票.
中集集团(2039.HK)11月中旬公布B股转H股方案,但未新募资本.该公司H股于12月19日在香港联交所正式上市.(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。