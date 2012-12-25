多家公司签B股转H股协议 未来相关管制有望放松--报载

路透上海12月25日 - 在中国中集集团(000039.SZ)成功首试B股转H股示范效应下,越来越多的上市公司将目光转向同样渠道.上海证券报周二报导,目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,启动B转H程序,相关审批也已在进行.

报导并援引国泰君安国际总裁阎峰称,监管层还已在研究未来放松B转H股上市和交易方式等的可能性.

他表示,继中集集团后,目前第二批B股转H股的相关审批已经在进行中,该公司手头亦有多个项目在同时推进.并且这些B股公司不仅限于在深交所上市企业,也包括上交所上市公司.

阎峰并称,不仅国泰君安,其余中资券商的B转H业务也已经启动,该渠道有望成为解决B股问题的最主要路径.

国泰君安是中集集团B转H股的保荐人和财务顾问.

报导还引述市场传闻称,目前已有两大B股公司争做B转H第二单,分别为万科B200002.SZ及南玻B(200012.SZ).

报导指出,由于是第一单,中集集团B转H方案,无论是上市方式还是交易机制,均偏保守,未来有关管制有望获放松.

阎峰透露,监管层已在研究考虑允许上市公司在B转H的过程中,按自身需要在H股市场发行新股集资;同时也在探讨是否能调整有关法规,让原B股股东能够自由买卖由B股转为H股的股票.

中集集团(2039.HK)11月中旬公布B股转H股方案,但未新募资本.该公司H股于12月19日在香港联交所正式上市.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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