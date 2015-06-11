银联将在一带一路沿线双向拓展市场 协助完善金融基础设施

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月11日 - 中国“一带一路”计划给银行卡组织银联的国际化战略带来新空间。银联国际首席执行官（CEO）蔡剑波周四表示，公司支持“一带一路”战略将是双向支持，一方面服务于中国去沿线国家的人群，另一方面希望在沿线国家加大发卡规模，服务于当地来往中国的人群。
“一带一路”战略的重心是基础设施建设。他指出，银联国际将发挥自身网络和产品优势，帮助沿线国家和地区完善银行卡受理环境，开展银联卡技术合作。目前银联国际已经在老挝、泰国等地加强金融基础设施合作，分享国内银行卡产业发展的技术和经验。
银联在实施其国际化战略初期，主要在中国居民海外商贸和旅游较为集中的国家和地区重点布局，近年来银联卡受理网络扩展到更多境外市场。而中国提出的“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）战略，不少沿线国家就不是中国传统的旅游地，例如蒙古及中亚五国等。
“一带一路战略的实施，会促使更多中国企业走出去，随之人员往来也会更加频繁，而银联就会为这些企业和个人提供便利的跨境支付服务。”他指出。
目前在“一带一路”战略辐射的64个国家中，约50个已经实现了银联卡受理，覆盖率达到80%。经过近年来的努力，银联国际把哈萨克斯坦自动柜员机（ATM）和商户受理范围提升到近七成和逾五成，巴基斯坦七成ATM和近九成POS可用银联卡，蒙古几乎所有POS和ATM都受理银联卡，马来西亚、泰国、菲律宾、越南的ATM覆盖率也达到九成。
银联国际的双向支持战略已在哈萨克斯坦等沿线国家得到很好体现。例如近日与银联达成全面业务合作的哈萨克斯坦Halyk银行，该行行长Umut Shayakhmetova曾表示，现在该行超过90%的银联卡持卡人是哈萨克当地人，包括从哈萨克到中国的游客、商务人士，以及中国公司的雇员和学生。到2016年前，Halyk银行将会发行超过110万张银联卡，这对哈萨克市场是个大数字。
蔡剑波还表示，未来银联国际将积极响应国家战略，帮助“一带一路”沿线国家和地区完善银行卡受理环境，开展银联卡技术合作，并在有条件的国家和地区进行支付系统基础设施的建设，让银联卡成为中国与这些国家和地区交流合作的重要纽带。
目前银联在全球发卡量已超过50亿张，发卡量已超越万事达(MA.N)和Visa(V.N)等国际卡组织，全球交易量排名第二，受理规模列第三。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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