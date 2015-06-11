银联将在一带一路沿线双向拓展市场 协助完善金融基础设施

路透上海6月11日 - 中国“一带一路”计划给银行卡组织银联的国际化战略带来新空间。银联国际首席执行官（CEO）蔡剑波周四表示，公司支持“一带一路”战略将是双向支持，一方面服务于中国去沿线国家的人群，另一方面希望在沿线国家加大发卡规模，服务于当地来往中国的人群。

“一带一路”战略的重心是基础设施建设。他指出，银联国际将发挥自身网络和产品优势，帮助沿线国家和地区完善银行卡受理环境，开展银联卡技术合作。目前银联国际已经在老挝、泰国等地加强金融基础设施合作，分享国内银行卡产业发展的技术和经验。

银联在实施其国际化战略初期，主要在中国居民海外商贸和旅游较为集中的国家和地区重点布局，近年来银联卡受理网络扩展到更多境外市场。而中国提出的“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）战略，不少沿线国家就不是中国传统的旅游地，例如蒙古及中亚五国等。

“一带一路战略的实施，会促使更多中国企业走出去，随之人员往来也会更加频繁，而银联就会为这些企业和个人提供便利的跨境支付服务。”他指出。

目前在“一带一路”战略辐射的64个国家中，约50个已经实现了银联卡受理，覆盖率达到80%。经过近年来的努力，银联国际把哈萨克斯坦自动柜员机（ATM）和商户受理范围提升到近七成和逾五成，巴基斯坦七成ATM和近九成POS可用银联卡，蒙古几乎所有POS和ATM都受理银联卡，马来西亚、泰国、菲律宾、越南的ATM覆盖率也达到九成。

银联国际的双向支持战略已在哈萨克斯坦等沿线国家得到很好体现。例如近日与银联达成全面业务合作的哈萨克斯坦Halyk银行，该行行长Umut Shayakhmetova曾表示，现在该行超过90%的银联卡持卡人是哈萨克当地人，包括从哈萨克到中国的游客、商务人士，以及中国公司的雇员和学生。到2016年前，Halyk银行将会发行超过110万张银联卡，这对哈萨克市场是个大数字。

蔡剑波还表示，未来银联国际将积极响应国家战略，帮助“一带一路”沿线国家和地区完善银行卡受理环境，开展银联卡技术合作，并在有条件的国家和地区进行支付系统基础设施的建设，让银联卡成为中国与这些国家和地区交流合作的重要纽带。

目前银联在全球发卡量已超过50亿张，发卡量已超越万事达(MA.N)和Visa(V.N)等国际卡组织，全球交易量排名第二，受理规模列第三。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。