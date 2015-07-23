中国银联国际拓展海外细分市场 为留学生提供跨境支付便利

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月23日 - 中国银联国际在铺设庞大的全球受理和发卡网络同时，亦开始针对部分细分市场推出特别服务。中国已连续多年成为全球最大留学生输出国，银联国际将面向留学生推出包括学费缴纳、日常取现和刷卡等一系列跨境支付服务。
这一系列服务不仅面对目前中国每年近50万的出国留学人群，还将面对银联在全球42个国家和地区的持卡人在中国及其他国家的留学跨境支付需求。目前银联国际在境外发卡量已超过4,600万张，银联预计今年底将达5,000万张。
“银联卡发行规模日益庞大，我们更加注重细分客户群，针对不同人群提供更具针对性的产品和服务。”银联国际首席执行官蔡剑波表示。
他说，随着中国留学生低龄化趋势越来越明显，学生家长对兼顾便利性和安全性的留学支付需求越来越大。
2014年中国出国留学人员总数近46万人，同比增长11%，而且高中留学生呈现高速成长态势，每年增长20-30%。
在留学生的出国预算中，学费为最大的单笔开支，目前境外可用银联卡缴学费的学校已增至1,200多所，覆盖美国、加拿大、澳大利亚和英国等中国学生主要留学国家和地区，而且银联还大规模开通这些主要留学市场的学校跨境网上缴费，方便家长在中国完成缴费。
蔡剑波表示，未来银联国际将继续拓展受理银联卡的学校范围，提供更多样化的产品种类和服务方式；同时将业务领域由客户细分发展到产品创新，服务范围从中国延伸到全球。
银联国际已开始拓展境外银联卡在留学生市场的服务，例如在哈萨克斯坦，中国已成为当地留学生第二大目的国。去年底，银联国际与哈萨克斯坦当地银行合作，为计划或正在中国留学的哈萨克斯坦大学生提供奖学金资助。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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