中国银联国际拓展海外细分市场 为留学生提供跨境支付便利

路透上海7月23日 - 中国银联国际在铺设庞大的全球受理和发卡网络同时，亦开始针对部分细分市场推出特别服务。中国已连续多年成为全球最大留学生输出国，银联国际将面向留学生推出包括学费缴纳、日常取现和刷卡等一系列跨境支付服务。

这一系列服务不仅面对目前中国每年近50万的出国留学人群，还将面对银联在全球42个国家和地区的持卡人在中国及其他国家的留学跨境支付需求。目前银联国际在境外发卡量已超过4,600万张，银联预计今年底将达5,000万张。

“银联卡发行规模日益庞大，我们更加注重细分客户群，针对不同人群提供更具针对性的产品和服务。”银联国际首席执行官蔡剑波表示。

他说，随着中国留学生低龄化趋势越来越明显，学生家长对兼顾便利性和安全性的留学支付需求越来越大。

2014年中国出国留学人员总数近46万人，同比增长11%，而且高中留学生呈现高速成长态势，每年增长20-30%。

在留学生的出国预算中，学费为最大的单笔开支，目前境外可用银联卡缴学费的学校已增至1,200多所，覆盖美国、加拿大、澳大利亚和英国等中国学生主要留学国家和地区，而且银联还大规模开通这些主要留学市场的学校跨境网上缴费，方便家长在中国完成缴费。

蔡剑波表示，未来银联国际将继续拓展受理银联卡的学校范围，提供更多样化的产品种类和服务方式；同时将业务领域由客户细分发展到产品创新，服务范围从中国延伸到全球。

银联国际已开始拓展境外银联卡在留学生市场的服务，例如在哈萨克斯坦，中国已成为当地留学生第二大目的国。去年底，银联国际与哈萨克斯坦当地银行合作，为计划或正在中国留学的哈萨克斯坦大学生提供奖学金资助。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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