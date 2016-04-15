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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 11:32 BJT

中国1-3月一般公共预算收入同比增长6.5% 支出增长15.4%--财政部

路透北京4月15日 - 中国财政部周五公布，1-3月全国一般公共预算收入38,896亿元人民币，同比增长6.5%。全国一般公共预算支出37,958亿元，同比增长15.4%。

财政部网站新闻稿并显示，1-3月，中央一般公共预算收入15,666亿元，同比增长1.2%。地方一般公共预算本级收入23,230亿元，同比增长10.4%。全国一般公共预算收入中的税收收入32,954亿元，同比增长7.8%。

　3月份，全国一般公共预算收入11,511亿元，同比增长7.1%。3月份，全国一般公共预算支出16,788亿元，同比增长20.1%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12.0

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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