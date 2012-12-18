贾康：明年中国赤字规模或低于今年

路透北京12月18日 - 中国财政与科学研究所所长贾康周二预计,随着中国经济的回暖,积极财政政策的扩张度应适可而止.预计明年中国赤字规模的绝对值会较今年有所下降,赤字率也将有所降低.

他在北京参加中国国经济经济中心举办的论坛上称,这几年中国赤字率一直是下降的,某种意义上表明积极财政政策的逐步淡出.预计随着明年欧元区经济形势的进一步明朗,以及中国经济的回暖,都为中国积极财政政策的淡出提供条件.

"我个人推测明年的赤字规模会表述为继续执行积极的财政政策指导之下,依然表现为有绝对数量的相应的扩张力度.在数量级上可能不会有明显大的回调,但我不认为明年的赤字规模表现会往上调."贾康称.

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出,继续实施积极财政政策和稳健的货币政策.根据中国年初的财政预算安排,今年的赤字规模为8,000亿元,较上年执行数减少500亿元,赤字率下降到1.5%左右.

贾康分析指出,今年的财政赤字预算安排是8,000亿,较上年减少500亿.但同时从中央预算稳定调节基金中调入2,700亿元.一进一出,"我们按同口径做了数量上的计算,比照上年的同口径,今年实际赤字规模是9,200亿.

他进一步指出,如果提建议的话,明年按GDP增长目标7.5%,积极财政政策扩张性的力度应该适可而止.最大的可能性,我个人感觉赤字规模不会比今年提升,也不会明显下降,但隐含的赤字率一定会相对明显的下降.

"我们已经从2%点几的赤字率逐年调整到1%点几,赤字率的下降,某种意义上讲已经有(积极财政政策)淡出的意味."贾康称.

2009年中国开始实施新一轮积极财政政策,当年预算赤字率为2.79%,实际赤字率为2.02%;2010年预算赤字率为2.62%,实际赤字率为1.59%;2011年预算赤字率1.9%,实际执行为财政盈余率1%左右.(完)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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