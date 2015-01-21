中国今年起编制三年滚动预算 地方政府不得新设偿债准备金

路透北京1月21日 - 中国政府对钱袋子的监管越来越紧。国务院办公厅周三发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。

中国政府网刊登的“关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知”要求，全面摸清各地区、各部门存量资金情况，分门别类提出处理方案。清理一般公共预算结转结余资金，各级一般公共预算2012年及以前年度结转（不含权责发生制）资金，应当作为结余资金管理,补充预算稳定调节基金，统筹用于2015年及以后年度预算编制。

根据通知，从2015年起，在财政部编制全国三年财政规划、地方财政部门编制本地区三年财政规划的同时，对目标比较明确的项目，各部门必须编制三年滚动预算，特别是要在水利投资运营、义务教育、卫生、社保就业、环保等重点领域开展三年滚动预算试点，加强项目库管理，健全项目预算审核机制，明确规划期内将要开展的项目。

2013年结转资金应加快执行，不需按原用途使用的，应按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。清理政府性基金预算结转资金，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。

同时，加强转移支付结转结余资金管理。对上级政府2012年及以前年度专项转移支付结转资金，预算尚未分配到部门的，由下级政府交回上级政府；已分配到部门的，由该部门同级政府收回统筹使用。

通知并要求规范权责发生制核算。各级政府要严格权责发生制核算范围，控制核算规模。从2014年起，地方各级政府除国库集中支付年终结余外，一律不得按权责发生制列支，严禁违规采取权责发生制方式虚列支出。

除国库集中支付年终结余资金外，凡在总预算会计中采取借记“一般预算支出”、贷记“暂存款”科目方式核算的，一律按照虚列支出问题处理。

此外，严格规范财政专户管理，除法律法规和国务院另有规定外，禁止将财政专户资金借出周转使用或转出专户进行保值增值，已经出借或转出专户的资金要限期收回；专户资金必须按照规定用途使用，清理撤销的财政专户中的资金，要按规定并入其他财政专户分账核算或及时缴入国库。

“严禁违规将财政资金从国库转入财政专户并虚列支出，或将财政资金支付到预算单位实有资金银行账户。”通知称。

通知还要求加大督查和问责力度。根据预算法和《财政违法行为处罚处分条例》，对于截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入，未将所有政府收入和支出列入预算或者虚列收入和支出，违法违规开设财政专户等行为，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

中国财政部去年10月发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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