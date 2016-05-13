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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 10:54 BJT

中国1-4月一般公共预算收入同比增长8.6% 支出增长12.4%--财政部

路透北京5月13日 - 中国财政部周五公布，1-4月全国一般公共预算收入54,419亿元人民币，同比增长8.6%。全国一般公共预算支出51,068亿元，同比增长12.4%。

财政部网站新闻稿并显示，4月份，全国一般公共预算收入15,523亿元，同比增长14.4%。4月份，全国一般公共预算支出13,109亿元，同比增长4.5%。

单月财政收支增速图表 tmsnrt.rs/1WtW8WJ

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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