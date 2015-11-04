中国前三季度黄金产量同比增1.48% 消费量增7.83%--行业协会

路透北京11月4日 - 中国黄金协会最新公布，2015年1-3季度中国黄金产量356.932吨，同比增长1.48%。同期，黄金消费量同比增长7.83%至813.89吨。

中国黄金协会最新统计数据显示，2015年1-3季度，全国累计生产黄金中，黄金矿产金完成295.782吨,有色副产金完成61.150吨。中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等大型黄金企业黄金矿产金产量和成品金产量分别占全国的41.2%和52.65%。

“可以预计，2015年我国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持世界第一黄金消费大国地位。”协会新闻稿指出。

2015年1-3季度，全国黄金消费量中，首饰制造用金590.98吨，同比增长1.65%，金条制造用金141.58吨，同比增长18.55%，金币制造用金16.33吨，工业及其他用金65吨。

今年7月17日，中国央行时隔六年，对外公布了最新黄金储备数据，增加了604吨，达到了1658.1吨，截至9月底，中国黄金储备已达到1,708.5吨。央行增储正是黄金特殊地位作用和黄金助推人民币国际化进程的集中体现。

协会新闻稿并称，黄金产业的发展存在着巨大的挑战。金价低迷、资源环境约束、市场竞争日趋激烈的严峻形势，促使中国黄金行业必须加快改革创新、结构调整和转型升级的步伐。

受黄金价格低迷影响，虽然黄金产量增幅下滑，但黄金消费却摆脱了上半年下降的影响，出现明显反弹。（完）