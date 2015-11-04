中国前三季度黄金产量同比增1.48% 消费量增7.83%--行业协会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国黄金协会最新公布，2015年1-3季度中国黄金产量356.932吨，同比增长1.48%。同期，黄金消费量同比增长7.83%至813.89吨。
中国黄金协会最新统计数据显示，2015年1-3季度，全国累计生产黄金中，黄金矿产金完成295.782吨,有色副产金完成61.150吨。中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等大型黄金企业黄金矿产金产量和成品金产量分别占全国的41.2%和52.65%。
“可以预计，2015年我国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持世界第一黄金消费大国地位。”协会新闻稿指出。
2015年1-3季度，全国黄金消费量中，首饰制造用金590.98吨，同比增长1.65%，金条制造用金141.58吨，同比增长18.55%，金币制造用金16.33吨，工业及其他用金65吨。
今年7月17日，中国央行时隔六年，对外公布了最新黄金储备数据，增加了604吨，达到了1658.1吨，截至9月底，中国黄金储备已达到1,708.5吨。央行增储正是黄金特殊地位作用和黄金助推人民币国际化进程的集中体现。
协会新闻稿并称，黄金产业的发展存在着巨大的挑战。金价低迷、资源环境约束、市场竞争日趋激烈的严峻形势，促使中国黄金行业必须加快改革创新、结构调整和转型升级的步伐。
受黄金价格低迷影响，虽然黄金产量增幅下滑，但黄金消费却摆脱了上半年下降的影响，出现明显反弹。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。