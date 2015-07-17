截至6月末中国黄金储备增至5331万盎司 未来将灵活操作

路透北京7月17日 - 中国央行周五公布数据显示，2015年6月份末黄金储备增至5,331万盎司，较2009年4月底以来的规模增加了604吨。央行表示，未来需继续统筹考虑民间投资需求与国际储备资产配置需要，灵活操作。

刊登在央行网站的新闻稿称，中国从长期和战略的角度出发，根据需要，动态调整国际储备组合配置，保障国际储备资产的安全、流动和保值增值。

中国央行基于对黄金的资产价值评估和价格变化分析，在不对市场造成冲击和影响的前提下，通过国内外多种渠道，逐步积累了这部分黄金储备。增持渠道主要包括国内杂金提纯、生产收贮、国内外市场交易等方式。

央行称，黄金具有特殊的风险收益特性，在特定时期是不错的投资品种。但黄金市场的容量与中国外汇储备规模相比较小，如果外汇储备短时间大量购金，易对市场造成影响。

今后，将继续按照国家法律法规要求和国际规范，综合考虑外汇储备资产安全和经营操作的需要，进一步做好提高外汇储备信息透明度的相关工作。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 曾祥进)

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