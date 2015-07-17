截至6月末中国黄金储备增至5331万盎司 未来将灵活操作

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日 - 中国央行周五公布数据显示，2015年6月份末黄金储备增至5,331万盎司，较2009年4月底以来的规模增加了604吨。央行表示，未来需继续统筹考虑民间投资需求与国际储备资产配置需要，灵活操作。
刊登在央行网站的新闻稿称，中国从长期和战略的角度出发，根据需要，动态调整国际储备组合配置，保障国际储备资产的安全、流动和保值增值。
中国央行基于对黄金的资产价值评估和价格变化分析，在不对市场造成冲击和影响的前提下，通过国内外多种渠道，逐步积累了这部分黄金储备。增持渠道主要包括国内杂金提纯、生产收贮、国内外市场交易等方式。
央行称，黄金具有特殊的风险收益特性，在特定时期是不错的投资品种。但黄金市场的容量与中国外汇储备规模相比较小，如果外汇储备短时间大量购金，易对市场造成影响。
今后，将继续按照国家法律法规要求和国际规范，综合考虑外汇储备资产安全和经营操作的需要，进一步做好提高外汇储备信息透明度的相关工作。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。