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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 10日 星期五 15:10 BJT

“黄金沪港通”正式通车 香港投资者可直接投资内地黄金

据新华社周五报道，中国上海黄金交易所与香港金银业贸易场宣布正式开通“黄金沪港通”。内地和香港两大主要黄金市场将启动互联互通，香港投资者将能直接参与内地黄金交易。路透

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