多数中国企业有意扩大欧盟投资--中欧商会

路透北京1月31日 - 中国欧盟商会周四发布调查报告称,尽管相关经营环境仍有挑战,但中国企业认为欧盟是安全稳定的投资市场,并有意扩大现有投资,而且希望通过并购投资以提升球竞争力的中国企业可能会增多.

欧盟商会于2012年下半年对74家有欧盟投资经历的中国企业进行了问卷调查.其结果显示,中国企业多认为,欧盟的投资商业环境与其他发达地区(如澳大利亚和北美)差不多,但受欢迎程度略低于中东、非洲和拉丁美洲,但要好于东南亚.

"我想强调的是,欧债危机是主权债务危机,而不是行业或者企业的危机.事实上,中国对外投资还在增加,而非下降,我们也看到一些以往所没有出现过的机会."中欧商会主席Davide Cucino在报告发布会上表示.

据中国商务部数据,2012年中国境内投资者共对全球141个国家和地区的4,425家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资772.2亿美元,同比增长28.6%.

中欧商会调查结果显示,尽管有78%的受访中国企业报告在欧盟遇到运营性问题,并面临文化差异、人工等资源成本较高、货币风险等诸多障碍,但仍有83%的受访企业表示将扩大欧盟投资金额.仅有4%的受访企业打算减少或不再对欧盟进行投资.

中国企业投资欧盟的主要动机是进入欧盟市场,而未来的投资动机主要包括扩张、本地化、技术发展,以及开发人力资源或开发产品和升级服务等等.

中国企业希望欧盟当局提供更多税收优惠政策,放松签证、工作许可证及劳工法限制,并建议欧盟降低反垄断调查要求.同时,也建议中国政府简化审批程序、提供融资并放宽外汇管制.

报告称,受访的中国私企认为,中国政府"走出去"的政策对其投资决策影响不大,"他们一致认为政府的境外直接投资鼓励政策,大部分都以优惠融资和补贴的形式流向国有企业,私有企业获得的支持很少."

而一家受访国企则建议中国政府加大对外资的开放程度,"因为他们知道这将改善中国企业在境外投资可能受到的待遇.进一步开放中国市场还可能减少要求在欧盟层面加大对中国投资审查力度的呼声."

中国政府近年来出台了一系列支持国内企业"走出去"的政策,但其国内市场的开放程度仍然有限.Davide Cucino亦表示,"中国企业在欧洲面临极少的市场准入问题,这与欧洲企业在旧中国面临的情况形成鲜明反差."

受累于全球经济疲软,中国去年全国实际使用外资(FDI)三年来同比首度下滑,降至1,117.2亿美元.2012年美国对华实际投入外资金额31.3亿美元,同比增长4.5%;欧盟和亚洲十国/地区同比分别下降3.8%和4.8%.(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。