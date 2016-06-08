交银财富景气指数上扬 小康家庭对经济感知有别于企业

路透上海6月8日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三发布的最新一期交银中国财富景气指数上升，小康家庭近期对经济景气、收入增长和投资意愿的感知均不错，这与当前民间投资放缓、企业对经济形势普遍迷茫的现状大不相同。

交通银行金融研究中心报告指出，5月交银中国财富景气指数为133点，较上期涨7个百分点，三个一级指标均出现上涨，其中收入增长指数涨幅最大，达到8个百分点，经济景气指数和投资意愿指数均上升5个百分点。

“民间投资增速大幅回落，更多是企业行为，我们调研的是小康家庭，他们对经济景气、投资等各方面的看法平稳回升，“交行首席经济学家连平指出。

今年以来，国内民间投资增速有所放缓，民营企业投资意愿不足。前四月中国民间投资同比增长5.2%，比全部投资的增速低5.3个百分点，比去年同期增速低7.5个百分点。

连平指出，尽管国内制造业的投资不见复苏，但今年来房地产和基建的投资增速较快，使得固定资产投资大幅反弹；而且消费领域亦保持较快增速，所以目前国内经济运行情况还是比较平稳的。

最新报告指出，当前经济虽仍有下行压力，但从国内家庭的微观感受来看，运行环境正在稳步改善，家庭收入和就业均有向好趋势，有助于持续有效地提振需求。而且近阶段A股市场企稳以及黄金反弹，使得近期股票、基金、贵金属等品类的投资收益均有上升，家庭对投资收益预期向好。

在最新调研中，持有三套以上住房的小康家庭当期不动产投资和未来不动产投资意愿分别下降7个和8个百分点，而0-1套房产家庭的未来不动产投资意愿上升了8个百分点。这显示房地产政策调整限制了多套房家庭的购房意愿，但首次置业或改善型家庭的购房意愿并未受到影响。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）