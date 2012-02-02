中央汇金同意持股银行今年分红比例降5个点--报载

路透上海2月2日电---21世纪经济报 道周四报导引述接近监管层的消息人士称,中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点,以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力.

报导指出,据相关权威机构估算,2011年全年第一市值大行工商银行(601398.SS)(1398.HK)的净利润可能达到2,300亿元人民币,而建行(601939.SS)(0939.HK)位列第二,达到1,700亿元.以此计算,5%的分红减少可令工行多补充资本约115亿元,建行则多留下约85亿元.

若按照2011年净利润平均增长30%粗略测算,2011年仅中行(601988.SS)(3988.HK)、建行、工行三大行净利润可能达到5,271.16亿元.由此估算,5个百分点的现金分红下降将为三大行以利润留存增加资本金263.56亿元.

消息人士还透露,除提高利润留存外,监管层还鼓励银行创新资本补充工具,如探索优先股、混合资本债等新的资本补充方式,不断拓宽资本补充渠道.与此同时,要求各银行调整发展策略,优化信贷结构,完善经济资本管理.

报导指出,中央汇金曾於2010年5月将中行、建行和工行2009年的现金分红比例由50%降至45%;2011年汇金再次降低三大行的现金分红比例,其目的亦在鼓励银行通过适当的留存利润减少资本补充压力,从而间接降低从资本市场融资的需求.目前汇金对大型银行现金分红比例为40%,而史上最高的分红比例为55%.

目前中央汇金直接控股或参股了中行、农行(601288.SS)(1288.HK)、工行、建行、国开行及光大银行(601818.SS)共六家银行.

长期以来,市场深陷於对上市银行不断向股本市场进行融资圈钱的担忧中.报导指出,汇金此次再降分红比例或为股市带来利好,短期内大型银行通过直接融资补充资本金的可能性不大.

2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,国内商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.2011年,资本金的补充方式则从股本市场转向次级债市场,全年仅五大国有银行次级债发行规模就达到1,860亿元.

广东金融学院代院长陆磊测算,结合当前中国资本市场容量及近年银行上市融资情况初步判断,若保持正常发展速度和盈利水平,未来几年大型银行外源融资规模和频率应在股市可承受范围内,预计2013年左右需要进行不超过1,000亿元的小规模融资.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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