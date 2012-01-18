2011年国企利润总额同比增12.8%

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月18日电---中国财政部周三称,国有企业2011年全年累计实现利润总额22,556.8亿元人民币,同比增长12.8%,12月比11月环比大幅增长近六成,结束了此前连续五个月的环比下降态势.
去年12月国有企业实现利润总额环比增长57.3%,而去年7月-11月国企利润环比均为下降趋势.
财政部网站发布的新闻稿称,1-12月,国有企业累计实现营业总收入367,855亿元,同比增长21.5%,12月比11月环比增长10.8%.
数据并显示,1-12月,国有企业成本费用总额同比增长22.4%,销售净利率同比下降0.4个百分点,净资产收益率同比下降0.1个百分点.
分行业看,与去年同期相比,实现利润增幅较大的行业为:化工、建材、电子、有色、烟草.实现利润同比降幅较大的行业为:交通、钢铁、医药、电力.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
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