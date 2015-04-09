中国电建拟合作投资中巴经济走廊项目 总投资20.85亿美元

路透上海4月9日 - 中国电力建设股份有限公司(601669.SS)周四称，全资子公司拟与卡塔尔AMC公司合作，共投资20.85亿美元投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，该项目属于“中巴经济走廊早期收获清单”所列项目，且被列为中巴经济走廊能源项目合作协议中的优先实施项目。

刊登在上海证交所网站上的公告称，项目资本金约为5.21亿美元，由全资子公司海投公司与AMC公司按51%、49%的比例进行投资。海投公司将全面负责项目的投资、建设及运营。

公司介绍，项目存在较大的电费延迟支付风险。为此，中巴两国政府间协议已就延迟支付进行了相关安排，巴基斯坦政府将提供主权担保。同时，在中国政府的直接支持下，中信保已承诺对巴方延迟支付进行承保。也就是说，该风险在很大程度上得到了两国政府的分担和缓释。

不过中国电建认为，该项目符合公司发展战略规划和投资方向，股权结构合理，风险管控措施完善，各项经济指标和投资回报率相对较好。

中国电建周三收报10.58元，最近一个月累计上涨近40%。（完）

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(发稿 徐永；审校 林高丽)

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