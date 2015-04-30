中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月27日-30日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《热点聚焦》中国新一轮QE呼之欲出，调国家资产负债表保长治久安

如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

--《焦点》中国经济稳增长任务显紧迫，宽松政策待多箭齐发

今年已过近三分之一，首季增速创六年新低的中国经济稳增长任务愈显紧迫。上周以超预期力度降准打响本季度货币政策放松第一枪后，未来降息降准依然可期，而暂时受阻的地方债置换有望以“财政货币化”方式加快推进，同时向政策性银行注资并提供再贷款等工具亦是待发之箭。

--《焦点》中国国家战略谋求制造业脱胎换骨，但难逃时间及市场检验

中国作为“制造大国”的光环正随着人口红利的减弱而渐渐褪色，在中国经济步入新常态之际制造业亟需蜕变，而“一带一路”和“中国制造2025”正是从国家战略上对制造业给予的支持。

--《焦点》中国政府力推基建投资PPP模式，社会资本谨慎以对“雾中花”

中国经济发动机减速换挡，地方政府财力捉襟见肘，通过政府和社会资本合作（PPP）模式为基建投资输血的空间巨大，然而健全法律环境和典型成功案例仍付之阙如，社会资本对这一看起来很美的“雾中花”保持谨慎。

--中国经济：工业经济下行压力不可低估，投资需求回落是主因--工信部

中国工信部新闻发言人王黎明周二表示，中国工业经济下行压力不可低估，需求增长动力不足，特别是整个投资需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。

--中国数据：1-3月工业利润降幅收窄，但需求疲弱致生产形势依然严峻

受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿 元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势依然严峻。

--中国外汇：3月国际货物和服务贸易转为逆差168亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周四公布，3月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差168亿美元，上月则为顺差472亿美元；1-3月为顺差766亿美元。

【金融】

--中国金融：存款保险费率约万分之一到万分之二，可动态调整--央行行长

中国央行行长周小川日前表示，综合考虑国际经验、金融机构承受能力等因素，中国存款保险制度起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二，远低于绝大多数国家存保起步时的水平以及现行水平。

--中国保险：一季度保险业原保费收入同比增20.4%，投资收益大幅增加

中国保险业监督管理委员会周二公布，今年一季度，保险业实现原保险保费收入同比增长20.4%；保险公司因资本市场向好及时调整资金配置策略， 险资权益类投资比重有所上升，投资收益大幅增加。

--中国金融：11部委将掀非法集资清查风暴，央行起草条例规范放贷组织

中国非法集资案件数量去年以来呈“爆发式增长”，由11部委联合组成的处置非法集资部际联席会议即将在6-8月开展全国非法集资问题专项整治行动，而中国央行亦起草条例，对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理。

--中港股业绩：工行首季净利同比微增1.39%，不良贷款率跃至1.29%

以市值计全球第一大银行--中国工商银行周三公布，今年一季度净利同比微增1.39%；3月末不良贷款率1.29%，比上年末1.13%上升0.16个百分点。。

--中港股业绩：农业银行首季净利按年仅增1.3%，不良贷款率略升

按资产计中国第三大银行--中国农业银行公布，今年首季度净利按年仅升1.3%，且为该季度六年以来增长最低的一次，期内不良贷款率较上年末略增。

【固定收益】

--中国债市：企业债审核首次引入中债登第三方评估，注册制渐行渐近

据新华网报导，中国中央国债登记结算有限责任公司指出，今后，发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核，而是参考中债登出具的第三方技术评估意见，作出是否同意发债的决定。这意味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。

--中国财政部要求合理掌握发行时间，加快地方政府债发行和安排

中国财政部周二发布通知，要求加快合理掌握债券发行时间，加快地方政府债券发行和安排。具体包括根据国务院确定的重点方面，优先用于保障性安居工程建设、普通公路建设发展、城市地下管网建设改造等重大公益性项目支出等。

【外汇】

--《焦点》台湾人民币存款增长迈入高原将成新常态

离岸人民币与美元货币互换(CCS)报价回落，第一季发行火热的宝岛债几近断炊，料将牵引本地银行高利吸收人民币存款的举措无以为继，且随着中国银行台北分行下调参加行转存利率，台湾人民币存款不断创高的惊奇之旅，脚步恐愈放愈慢。

--中国金融：上海自贸区QDII2试点最快上半年启动，或取消购汇上限--消息

两位消息人士透露，中国上海自贸区合格个人境外投资（QDII2）试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。

--中国央行：将RQFII试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元

中国人民银行周三称，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区将扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。

【证券/行业】

--中国经济：央企将迎来大规模兼并重组，数量有望缩减至40家--报载

据中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

--《焦点》中国大型钢铁厂商欣欣向荣，引发出口继续扩大的担忧

铁矿石价格挫跌为中国一些大型钢铁厂商注入活力，但引发出口可能增加的前景，以及与欧盟和印度等国的摩擦亦可能升高。即使中国国内需求萎缩，钢铁产业长期存在产能过剩问题，然较低的铁矿石价格已协助许多大型钢厂在出口创纪录的支持下，2014年的获利表现要好于上年。

--《焦点》中国太阳能产业大规模扩张，然投资者仍谨慎以对

中国太阳能企业今年需融资数以十亿计的美元，为产能大规模扩张筹资；其中部份企业已然负债累累。受全球金融危机影响，太阳能产业倍受打击，这样的融资不啻于是检测投资者对该业信心的试金石。

--中国钢铁：国内铁矿普遍亏损减产，铁矿石对外依存度将逾80%--钢协

中国钢铁工业协会周三称，去年以来，铁矿石价格大幅下跌，中国国内铁矿山普遍面临亏损、减产甚至部分停产问题，铁矿石对外依存度将超过80%，不利于国内钢铁产业安全；且未来钢材出口增速亦将会有所下降。

--中国证券：一季度上市公司业绩同比增3.27%,低于前两年同期水平--报载

中国证券报周四报导，披露一季报的2,540家上市公司数据显示，首季上市公司面临较大增长压力。当季实现营业总收入6.33万亿元，同比增长0.2%；实现归属于母公司股东的净利润6,174.08亿元，同比增长3.27%，增速均低于2013年和2014年同期水平。

--中国证券：一季度券商净利达509亿元抵去年半年，经纪自营两融贡献多

中国A股大牛市令国内券商赚得盆满钵满，一个季度的利润能抵上去年半年。据中国证券业协会数据，一季度国内券商累计实现净利509.25亿元人民币，为去年全年965.54亿元的52.7%；经纪、自营及融资融券为券商业绩三大推动力。

--《焦点》中国地产开发商转型蔚然成风，欲借“互联网+”轻装上路

中国大力提倡的“互联网+”战略，似乎正给负重前行的房地产开发商们带来东风。鉴于市场对金融理财产品需求殷切，加上互联网已渗透生活方方面面，开发商倘能善加运用便可轻装上路，从而摆脱重资产的发展旧模式。

--天威集团一季度亏损2.15亿元，称将借合资合作等扭转局面

身处债券违约漩涡的中国保定天威集团今年一季度继续亏损，规模为2.15亿元人民币，同比减亏8,384万元。亏损主要原因为经营规模缩减、财务费用负担重等影响。

--《热点聚焦》中国将成为苹果公司最大的摇钱树

分析师们称，苹果大屏iPhone在中国取得巨大成功，不但从三星手中夺回一些市场份额，出售速度之快，还可能让苹果在中国的营收在未来几年超过美洲。（完）

(整理 黄凯; 审校 林高丽)

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