中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月14日-18日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：明年坚持稳中求进总基调，保持经济运行在合理区间--政治局会议

中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

--中国经济：建议成立上合组织开发银行，支持成员国扩大本币结算--总理

中国国务院总理李克强周二建议考虑适时成立上合组织开发银行，支持成员国进一步扩大本币结算范围。

--中国央行：明年经济增速料放缓至6.8%，下半年房地产投资可能企稳回升--工作论文

中国人民银行研究局周三发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓至6.9%和6.8%，居民消费价格指数（CPI）料分别增长1.5%和1.7%。

--中国经济：全国人大常委会下周召开，审议调整证券法注册制等议案

中国全国人大网公布，十二届全国人大常委会第十八次会议下周（21日-27日）在北京举行，继续审议反恐怖主义法草案，并提请审议关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定草案的议案等。

--《猴年展望》积极财政非提振中国经济仙丹，加快政府自身改革是王道

如果说稳增长压力已经延滞中国2015年财税改革的既定步伐，那么面对经济下行压力不减的2016年，积极财政政策的空间显然也不乐观。而要应对“三期叠加”的经济压力和避免陷入中等收入陷阱，中国在保持宏观政策稳定性和连续性外，加强供给侧改革的核心更应着力于政府自身的改革并让改革举措落地。

--中国财政：11月财政收入同比增速升至四个月高位，支出保持高增长

中国11月财政收入增速回升至四个月高位，支出有所放缓但仍保持较快增长，预算执行力度亦高于去年同期。不过受工业、投资等增速的放缓，今年前11月财政收入增速较去年有所回落。

--中国金融：11月全口径外汇占款减少2,213亿元--路透根据央行数据测算

中国央行周二公布，11月金融机构外汇占款减少2,213亿元人民币，继上月小幅增长后再度转负。当月央行口径外汇占款创历史第二大单月降幅。

--中国经济：第二批PPP推介项目总投资2.26万亿元，共计1,488个项目--发改委

中国发改委周三公布第二批PPP推介项目，共计1488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。

--中国能源：抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，暂缓调整油价--发改委

中国国家发改委周二称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。

--中国房地产：政策利好不断发酵11月房价续涨，城市间涨跌差异明显

随着前期利好政策的不断发酵，中国主要城市房价延续涨势。最新数据显示，11月70城房价指数同、环比均上涨且涨幅扩大，不过城市间房价涨跌差异依然明显，显示消化库存难度仍大。

--路透专访：全球经济恢复正常还需五到十年，中国仍处于战略机遇期--国家智库

全球经济低增长弱复苏、各国央行货币政策分化，国家级智库--国家金融与发展实验室理事长、原中国社科院副院长李扬就此指出，新衰退的趋势已经较为明显，预计全球经济还需要五到十年，甚至更长的时间才能恢复正常。

--中国经济：明年增速料降至6.6-6.8%，须加大积极财政实施力度--社科院

中国社科院周三发布2016年中国经济蓝皮书预计，明年中国经济增速料降至6.6-6.8%；而在经济下行压力持续加剧的形势下，加大积极财政政策实施力度十分必要，并继续实施结构宽松的货币政策。

--中国经济：核准金沙江乌东德水电站等一批水电核电清洁能源重大项目--国务院

中国周三召开的国务院常务会议称，加快建设水电、核电等清洁能源基础设施，是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措，决定核准一批水电核电等清洁能源重大项目。

--中国经济：预计今年消费增长10.7%，外贸对经济增长贡献率约12.3%--商务部

中国商务部周四表示，国内消费市场近期延续稳中有升态势，预计全年社会消费品零售总额将增长10.7%左右；外贸总体还是“很给力”的，全年外贸对经济增长贡献率约12.3%。

【金融】

--《市场观察》中国利率汇率联动进入新阶段

借助国内经济下行，及国际上加入SDR(特别提款权)和美国货币政策正常化的有利时机，中国央行今年汇率、利率市场化进程全面主动加速；而CFETS人民币汇率指数的正式推出，伴随人民币兑美元中间价的市场化改革，表明中国货币政策两大调控工具的市场化机制加快建立。

--中国金融：上海自贸区落地“金改40条”首项细则，允许企业外债资金意愿结汇

中国央行上海总部周四公布上海自贸区“金改40条”后首项外汇管理改革试点细则，率先赋予区内企业外汇资本金和外债资金结汇的自主权，鼓励企业充分利用境内外两种资源、两个市场，便利跨境投融资。该细则证实了路透此前关于区内企业将允许外债意愿资金结汇的报导。

--《独家新闻》中投计划最早明年初将北美总部由多伦多迁至纽约--消息

据知情消息人士透露，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(CIC)准备明年初把北美总部从多伦多迁往纽约，表明其正将关注点转向美国投资以及更广泛的全球视角。

--中港个股：工行在伦敦启动100亿美元债发行计划，首批3亿登陆伦交所

中国以市值计最大银行--中国工商银行周四于伦敦证券交易所上市启动发行100亿美元中期票据计划，首批发行的3亿美元债券是中国大陆银行在伦敦证交所主板市场发行的首支债券。

--中国金融：2015年资本外流规模将达创纪录的逾5,000亿美元--IIF

根据国际金融协会(IIF)公布的报告，中国2015年资本外流规模将达到创纪录的逾5,000亿美元。

【固定收益】

--中国债市：明年国债发行总量及密度将提升，财政政策继续发力--消息

中国财政政策将继续发力。三位消息人士周二透露，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行，且单只规模亦有增加。

--《分析》中国外占减少降准仍可期，宽松步伐难被美国加息阻碍

中国央行公开市场本周平淡操作，仅以小规模净投放迎接美联储(FED)近10年来的首次升息。不过外汇占款下降，以及持续的人民币贬值预期，都令市场预计最早在年底前，就将再迎来一次降准，以对冲流动性缺失。

【外汇】

--中国外汇：人民币具备对一篮子货币保持基本稳定基础--货币网评论

中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。

--《焦点》人民币若再贬10%恐令市场大受冲击

如果你想找出明年全球汇市的重大风险，最明显的就是人民币贬值幅度超过预期。在过去一个月各家机构公布的琳琅满目的2016年前景报告中，多数大银行都预计未来12个月人民币贬值5%-7%。

--中国外汇：11月银行结售汇逆差环比大增，美加息落地料续扩空间有限

中国11月银行结售汇逆差环比大增1.7倍，表明企业和个人在人民币贬值预期日渐升温下换汇需求不断上升。由于12月人民币扩大跌势，已令部分贬值预期得到宣泄，且美联储加息靴子落地，预计12月结售汇逆差续扩空间有限。

--中国央行：RQFII试点扩大至阿联酋和泰国，投资额度均为500亿元人民币

中国央行公告称，将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到阿联酋和泰国，投资额度均为500亿元人民币。

--人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均现明显反弹，实际创记录新高--BIS

国际清算银行(BIS)公布，11月人民币实际与名义有效汇率指数均现明显反弹，结束此前连三月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.60%至131.08，刷新历史新高，上月调整后为环比下跌0.90%；人民币名义有效汇率指数上涨1.39%至127.29，上月调整后环比下跌0.5%。

【证券/行业】

--中港个股：万科下午临时停牌，因筹划发行股份用于资产重组及收购

中国最大房地产企业--万科周五公告称，因公司正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产，自周五下午起临时停牌。万科近期面临深圳钜盛华和前海人寿为代表的宝能系收购，后者的合计持股达22.45%，已成为万科的第一大股东。不过万科董事会主席王石在内部谈话中指出，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。

--中港个股：中远和中海重组细节披露，中国远洋等合并同类项扩大规模

筹划半年的中国两大航运企业--中远集团和中海集团重组事宜揭晓，两集团旗下多家上市公司披露其重组方案，涉及集装箱、码头、油运等多项主业，总体原则是合并同类项，将两集团旗下类似业务重组进一家公司，以扩大运营规模及全球排名。

--《独家新闻》中粮集团就完全拥有来宝集团的农业部门进行谈判--消息

两位消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正就完全拥有来宝集团的农业部门进行深入谈判，将以约7-7.50亿美元收购余下的49%股份。

--企业并购：阿里巴巴落实以逾20亿港元收购南华早报集团媒体资产

香港出版媒体集团--南华早报集团宣布，将以约20.6亿港元现金代价出售旗下媒体业务予阿里巴巴集团；公司并拟待交易完成后，向股东派发特别现金股息。(完)