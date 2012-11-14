加拿大称中国并未将Viterra及Nexen两宗并购案混为一谈

路透温尼伯11月13日电---加拿大农业部长周二说,中国政府在两宗加拿大企业并购案的角色是各自分开的.中方并未把它们连结在一起,以企图施压加国批准中海油收购加拿大油企Nexen.

嘉能可(GLEN.L)拟以61亿加元收购加拿大谷物处理商Viterra Inc VT.TO,目前面临的最後一道监管阻碍就是中国商务部根据中国反垄断法予以批准.Viterra上周五表示,该项并购案的最後截止期限将展延至12月10日.

Viterra在中国拥有的唯一重要资产是一座合资的菜籽油压榨工厂.

中国方面也正等待加拿大是否同意中海油(0883.HK)以151亿美元收购NexenNXY.TO,而12月10日也是加拿大裁定这项交易的最後期限.

"他们以非常不同的角度看待这两件事情,而这两宗交易本质上也的确不同,"加国农业部长Ritz说."一个是对中国进行投资,评断嘉能可未来可能会怎麽做.另外一宗则是投资加拿大."

有关中国可能延迟批准的疑虑,拖累Viterra股价在10月底时跌至七个月低位,但此後即扳回一些失土.周二时股价报15.74加元,较嘉能可提出的收购价低3%.(完)

--编译 李婷仪;审校 李春喜/龚芳

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