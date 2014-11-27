人民币结算中心落户多伦多 加国企业10年可节省62亿加元

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8967元附近
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
路透多伦多11月26日 - 多伦多道明银行(TD.TO)周三表示，中加两国达成协议，将多伦多建成北美首个人民币离岸结算中心，这将在未来10年为加拿大企业节省多至62亿加元(55亿美元)，并促进贸易和经济成长。
中加两国同意人民币离岸结算中心落户多伦多之后，将允许加元与人民币的进行直接兑换和贸易结算，不必再通过中间货币，从而降低成本和汇率风险。
道明银行分析师Diarra Sourang在报告中称，这一安排或意味着加拿大对华出口增加，尤其将惠及力图在中国拓展业务的中小企业。
道明银行的报告指出，有人预估此项协议将在未来10年促进出口额增加多达320亿加元。报告称，金融机构以及太平洋沿岸的卑诗省(不列颠哥伦比亚省)可能受益较大。卑诗省已经与中国存在商业联系。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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