人民币结算中心落户多伦多 加国企业10年可节省62亿加元

路透多伦多11月26日 - 多伦多道明银行(TD.TO)周三表示，中加两国达成协议，将多伦多建成北美首个人民币离岸结算中心，这将在未来10年为加拿大企业节省多至62亿加元(55亿美元)，并促进贸易和经济成长。

中加两国同意人民币离岸结算中心落户多伦多之后，将允许加元与人民币的进行直接兑换和贸易结算，不必再通过中间货币，从而降低成本和汇率风险。

道明银行分析师Diarra Sourang在报告中称，这一安排或意味着加拿大对华出口增加，尤其将惠及力图在中国拓展业务的中小企业。

道明银行的报告指出，有人预估此项协议将在未来10年促进出口额增加多达320亿加元。报告称，金融机构以及太平洋沿岸的卑诗省(不列颠哥伦比亚省)可能受益较大。卑诗省已经与中国存在商业联系。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。